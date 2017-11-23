Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
13:12
Битва за евровесну и спарринг с повышенной ответственностью. "Локо" и "Зенит" продолжают выступления в Лиге Европы (6)
Битва за евровесну и спарринг с повышенной ответственностью. "Локо" и "Зенит" продолжают выступления в Лиге Европы (6)
04:06
Анзор Кавазашвили: ЦСКА сегодня всё же повезло. Во втором тайме они потеряли контроль над мячом (5)
Анзор Кавазашвили: ЦСКА сегодня всё же повезло. Во втором тайме они потеряли контроль над мячом (5)
03:39
ЦСКА выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если обыграет "МЮ", а "Базель" потеряет очки с "Бенфикой" (19)
ЦСКА выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если обыграет "МЮ", а "Базель" потеряет очки с "Бенфикой" (19)
Губернатор Хабаровского края: матч с "Локомотивом" состоится при любой погоде
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт отметил, что встреча между местным "СКА-Хабаровск" и "Локомотивом" должна состояться при любой погоде.
Матч запланирован на 27 ноября. В этот день ожидается до минус 16 градусов.
"Я поговорил со всеми, сам замерил температуру поля. Моё мнение: матч состоится при любой погоде, как говорили раньше. Конечно, в пределах разумного. Есть регламент, там всё прописано, в критических случаях судья принимает решение сам. Мы делаем всё, чтобы температура на поле была в пределах нормы, как делают и на других полях нашей необъятной России в регионах, немножко похожих на наши. Я вот сейчас дал поручение, чтобы техники посмотрели, возможно ли повыше поднять температуру поля, хватит ли мощности подогрева. Предварительно, это возможно. Эти вещи все предусмотрим плюс предусмотрим подложки на сидения для наших болельщиков. Насколько это возможно, создадим все условия, чтобы было максимально комфортно и нашей команде, и гостям, и болельщикам. Раз у нас такой календарь, значит будем играть", — цитирует Шпорта "Хабаровский край сегодня".
Матч запланирован на 27 ноября. В этот день ожидается до минус 16 градусов.
"Я поговорил со всеми, сам замерил температуру поля. Моё мнение: матч состоится при любой погоде, как говорили раньше. Конечно, в пределах разумного. Есть регламент, там всё прописано, в критических случаях судья принимает решение сам. Мы делаем всё, чтобы температура на поле была в пределах нормы, как делают и на других полях нашей необъятной России в регионах, немножко похожих на наши. Я вот сейчас дал поручение, чтобы техники посмотрели, возможно ли повыше поднять температуру поля, хватит ли мощности подогрева. Предварительно, это возможно. Эти вещи все предусмотрим плюс предусмотрим подложки на сидения для наших болельщиков. Насколько это возможно, создадим все условия, чтобы было максимально комфортно и нашей команде, и гостям, и болельщикам. Раз у нас такой календарь, значит будем играть", — цитирует Шпорта "Хабаровский край сегодня".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.