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Тренер молодежной команды "Анжи" дисквалифицирован на три матча

Старший тренер молодежной команды "Анжи" Гамаль Бабаев дисквалифицирован на три матча первенства России за оскорбительное поведение в адрес арбитров в матче с "Локомотивом" (1:2), сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

"Старший тренер молодежной команды "Анжи" оскорбительно повел себя в адрес судей. За это Бабаев дисквалифицирован на три матча", - цитирует Григорьянца ТАСС.
Теги: Анжи Григорьянц
Сегодня, 17:00
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