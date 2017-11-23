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"Матч ТВ": в "Краснодаре" сокращают персонал

В "Краснодаре" идёт сокращение персонала клуба. Некоторым сотрудникам уменьшили зарплату и премиальные выплаты, сообщает "Матч ТВ".

Напомним, что в начале ноября появилась информация о том, что в АО "Тандер" (материнская компания розничной сети "Магнит"), совладельцем которой является президент "Краснодара" Сергей Галицкий, начали проходить массовые увольнения сотрудников, а также сокращения заработной платы. В компании данный факт отрицают. В октябре произошёл обвал котировок "Магнит". Он был вызван плохими результатами за квартал, которые представила компания.

В то же время, источник в "Краснодаре", не захотевший быть названным, опроверг информацию в категорической форме, заверив, что никаких проблем в клубе нет.
Теги: Краснодар
Сегодня, 17:21
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