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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Матч ТВ": в "Краснодаре" сокращают персонал
В "Краснодаре" идёт сокращение персонала клуба. Некоторым сотрудникам уменьшили зарплату и премиальные выплаты, сообщает "Матч ТВ".
Напомним, что в начале ноября появилась информация о том, что в АО "Тандер" (материнская компания розничной сети "Магнит"), совладельцем которой является президент "Краснодара" Сергей Галицкий, начали проходить массовые увольнения сотрудников, а также сокращения заработной платы. В компании данный факт отрицают. В октябре произошёл обвал котировок "Магнит". Он был вызван плохими результатами за квартал, которые представила компания.
В то же время, источник в "Краснодаре", не захотевший быть названным, опроверг информацию в категорической форме, заверив, что никаких проблем в клубе нет.
Напомним, что в начале ноября появилась информация о том, что в АО "Тандер" (материнская компания розничной сети "Магнит"), совладельцем которой является президент "Краснодара" Сергей Галицкий, начали проходить массовые увольнения сотрудников, а также сокращения заработной платы. В компании данный факт отрицают. В октябре произошёл обвал котировок "Магнит". Он был вызван плохими результатами за квартал, которые представила компания.
В то же время, источник в "Краснодаре", не захотевший быть названным, опроверг информацию в категорической форме, заверив, что никаких проблем в клубе нет.
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