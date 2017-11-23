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Агент: Нобоа - игрок "Зенита", остальную информацию я комментировать не готов

Агент полузащитника "Зенита" Кристиана Нобоа Леонид Истрати отказался комментировать информацию о возможном переходе хавбека на правах аренды в "Ростов" или "Рубин", которую распространил комментатор Нобель Арустамян.

"Могу сказать, что Нобоа — игрок "Зенита", остальную информацию я комментировать не готов", - приводит слова Истрати "Спорт день за днем".
Теги: Нобоа Зенит
Сегодня, 19:07
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№1 Написал: fd65 (Сегодня, 19:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
Забыл уточнить-какого Зенита? Я думаю, Зенита-2........)))))))))))))))))))
Регистрация: 3.12.2016
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