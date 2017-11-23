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Александр Кержаков отсудил 222 млн рублей у воронежского бизнесмена

Экс-форвард "Зенита" Александр Кержаков вернул деньги, инвестированные в постройку нефтезавода под Воронежем, сообщает "Коммерсант".

Кержаков в судебном порядке взыскал 222 миллиона рублей с бизнесмена Михаила Сурина.

В середине 2016 года Сурин получил четыре года колонии общего режима за хищение у футболиста более 300 миллионов рублей на строительстве нефтезавода.

Сторона Кержакова также претендовала на 50-процентную долю в организации-операторе строительства завода, но им было отказано.

Кроме того, иск на 150 миллионов рублей к Сурину подал еще один бывший футболист – Иван Саенко.
Теги: Кержаков
Сегодня, 19:10
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№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:37) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Lord_Vik
Отсудил - не значит, что уже получил.

соглашусь
правда есть еще арест и конфискация имущества в пользу погашения "долгов"
но тут вопрос в том, что без хаты не оставят...да и большинство таких имущество на родню оформляет


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 19:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Отсудил - не значит, что уже получил.
Регистрация: 22.09.2007
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