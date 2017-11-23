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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Александр Кержаков отсудил 222 млн рублей у воронежского бизнесмена
Экс-форвард "Зенита" Александр Кержаков вернул деньги, инвестированные в постройку нефтезавода под Воронежем, сообщает "Коммерсант".
Кержаков в судебном порядке взыскал 222 миллиона рублей с бизнесмена Михаила Сурина.
В середине 2016 года Сурин получил четыре года колонии общего режима за хищение у футболиста более 300 миллионов рублей на строительстве нефтезавода.
Сторона Кержакова также претендовала на 50-процентную долю в организации-операторе строительства завода, но им было отказано.
Кроме того, иск на 150 миллионов рублей к Сурину подал еще один бывший футболист – Иван Саенко.
Кержаков в судебном порядке взыскал 222 миллиона рублей с бизнесмена Михаила Сурина.
В середине 2016 года Сурин получил четыре года колонии общего режима за хищение у футболиста более 300 миллионов рублей на строительстве нефтезавода.
Сторона Кержакова также претендовала на 50-процентную долю в организации-операторе строительства завода, но им было отказано.
Кроме того, иск на 150 миллионов рублей к Сурину подал еще один бывший футболист – Иван Саенко.
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