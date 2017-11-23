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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Геннадий Орлов: у "Зенита" сейчас состояние лучше, чем у "Спартака"
Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, в каком состоянии "Спартак" и "Зенит" подходят к центральному матчу 18-го тура РФПЛ (Москва, 27 ноября).
"Эта игра будет очень важной, и стратегически "Зенит" устроит ничья, поскольку он впереди на пять очков. Но сегодня сине-бело-голубые играют в Лиге Европы с "Вардаром", и важно в этом матче не потерять лицо, одержать победу. У "Зенита" сейчас состояние лучше, чем у "Спартака". Дело в психологии. Как красно-белые упустили победу в матче с "Марибором"? Колосков в сердцах сказал, что это какое-то хаотичное движение "Спартака", особенно в конце матча. В концовке каждый бежал, куда хотел, не было наигранности в звеньях, а хаос на футбольном поле приводит к плохому. Это говорит о том, что хаос у "Спартака" и внутри команды. Почему они не выполняют установку тренера? Значит, не хватает желания дать себе команду на подкорку и обязательно выполнить задание, выдержать, выстоять. Вот посмотрите на ЦСКА — у Гончаренко всё хорошо, а у Карреры, видимо, проблемы", — сказал Орлов в эфире радио "Эхо Москвы" в Санкт-Петербурге.
"Чемпионат.сом"
"Эта игра будет очень важной, и стратегически "Зенит" устроит ничья, поскольку он впереди на пять очков. Но сегодня сине-бело-голубые играют в Лиге Европы с "Вардаром", и важно в этом матче не потерять лицо, одержать победу. У "Зенита" сейчас состояние лучше, чем у "Спартака". Дело в психологии. Как красно-белые упустили победу в матче с "Марибором"? Колосков в сердцах сказал, что это какое-то хаотичное движение "Спартака", особенно в конце матча. В концовке каждый бежал, куда хотел, не было наигранности в звеньях, а хаос на футбольном поле приводит к плохому. Это говорит о том, что хаос у "Спартака" и внутри команды. Почему они не выполняют установку тренера? Значит, не хватает желания дать себе команду на подкорку и обязательно выполнить задание, выдержать, выстоять. Вот посмотрите на ЦСКА — у Гончаренко всё хорошо, а у Карреры, видимо, проблемы", — сказал Орлов в эфире радио "Эхо Москвы" в Санкт-Петербурге.
"Чемпионат.сом"
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