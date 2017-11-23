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Геннадий Орлов: у "Зенита" сейчас состояние лучше, чем у "Спартака"

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, в каком состоянии "Спартак" и "Зенит" подходят к центральному матчу 18-го тура РФПЛ (Москва, 27 ноября).

"Эта игра будет очень важной, и стратегически "Зенит" устроит ничья, поскольку он впереди на пять очков. Но сегодня сине-бело-голубые играют в Лиге Европы с "Вардаром", и важно в этом матче не потерять лицо, одержать победу. У "Зенита" сейчас состояние лучше, чем у "Спартака". Дело в психологии. Как красно-белые упустили победу в матче с "Марибором"? Колосков в сердцах сказал, что это какое-то хаотичное движение "Спартака", особенно в конце матча. В концовке каждый бежал, куда хотел, не было наигранности в звеньях, а хаос на футбольном поле приводит к плохому. Это говорит о том, что хаос у "Спартака" и внутри команды. Почему они не выполняют установку тренера? Значит, не хватает желания дать себе команду на подкорку и обязательно выполнить задание, выдержать, выстоять. Вот посмотрите на ЦСКА — у Гончаренко всё хорошо, а у Карреры, видимо, проблемы", — сказал Орлов в эфире радио "Эхо Москвы" в Санкт-Петербурге.

"Чемпионат.сом"
Сегодня, 21:38
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№6 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:38) #
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О, объявился.. smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№5 Написал: spiri (Сегодня, 22:36) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
я бы не сказал..Спартак выглядит получше в последних играх! flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№4 Написал: mah IBIZA (Сегодня, 22:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
"Ну, конечно Зенит лучший." Гена другого сказать ничего не может., кто бы сомневался.


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Верность и сила
Регистрация: 17.07.2009
№3 Написал: trent (Сегодня, 22:14) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну генка распистелся, хорошая примета. Бомжи любят языками чесать...ну, поржать можно...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№2 Написал: Aligator Ставрополь (Сегодня, 22:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
А я ему почти верю. ОН ВСЕГДА ГОВОРИТ ПРАВДУ. Если только это не касается Зенита.


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Я не самый добрый. Но я убью всех кто добрее меня, и стану самым добрым.
Регистрация: 29.11.2011
№1 Написал: irv Курск (Сегодня, 21:58) #
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online

Матч всё покажет. И каждый кулик свое болото хвалит. Я бы удивился, если он хвалил бы Спартак


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Курский "АВАНГАРД"
Регистрация: 28.08.2008
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