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Тарас Михалик провёл сотый матч за "Локомотив"

Защитник "Локомотива" Тарас Михалик провёл сотый матч за команду.

Юбилейной стала игра против "Копенгагена" (2:1) в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Михалик дебютировал за "Локомотив" 28 июля 2013 года в матче с ЦСКА.

ФК "Локомотив"
Теги: Михалик Локомотив
Сегодня, 00:10
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