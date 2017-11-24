Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Джефферсон Фарфан: сборную Перу могут отстранить от ЧМ-2018? До меня эти слухи пока не дошли

Нападающий "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан ничего не слышал о том, что национальная команда может быть отстранена от участия в чемпионате мира-2018 года.

– Сейчас пошли разговоры, что сборную Перу могут отстранить от чемпионата мира из-за того, что правительство берет федерацию футбола под свою опеку. Как вы к этому относитесь?

– Я не знаю. Может, что-то упустил? Я был в воздухе и эти слухи до меня пока не дошли.

– Полет в Хабаровск уже не так страшен после всех ваших перелетов?

– Я уже привык к долгим выездам. Для меня это будет очередной длительный полет. Самое главное, чтобы не зря туда слетали. Надо вернуться с положительным результатом.

– Помните, когда последний раз оформляли дубль?

– В игре против "Зенита".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Фарфан Локомотив Сборная Перу
Сегодня, 03:20
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.