Джефферсон Фарфан: сборную Перу могут отстранить от ЧМ-2018? До меня эти слухи пока не дошли

Нападающий "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан ничего не слышал о том, что национальная команда может быть отстранена от участия в чемпионате мира-2018 года.– Я не знаю. Может, что-то упустил? Я был в воздухе и эти слухи до меня пока не дошли.– Я уже привык к долгим выездам. Для меня это будет очередной длительный полет. Самое главное, чтобы не зря туда слетали. Надо вернуться с положительным результатом.– В игре против "Зенита".