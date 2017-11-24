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Виталий Мутко: российские команды пока не умеют играть на результат

Вице-премьер РФ по вопросам спорта Виталий Мутко прокомментировал игру "Спартака" и ЦСКА в Лиге чемпионов.

"Каждый матч в футболе особенный. Вот "Манчестер Юнайтед" проиграл "Базелю", и теперь у него будет совершенно другой настрой. Классные команды умеют решать задачи, а у нас пока нет умения играть на результат.

Вот "Спартак"… Спокойно доигрывай матч, а он пропускает мяч и играет вничью, создавая себе проблемы. Это из раза в раз. Для ЦСКА в Манчестере игра будет непростой, "Манчестер" – это сумасшедшая команда, будет непросто", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
Теги: Мутко
Сегодня, 06:44
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№1 Написал: Роман Лебеденко (Сегодня, 07:48) #
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online

РОССИЙСКИЕ КОМАНДЫ ПОКА НЕ УМЕЮТ ИГРАТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ

с тех пор как начал смотреть футбол длятся эти
пока
Регистрация: 24.06.2017
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