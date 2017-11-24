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Денис Кулаков: в матче с "Краснодаром" у нас будет шанс реабилитироваться за поражение от "Уфы"

Защитник "Урала" Денис Кулаков поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России с "Краснодаром".

"Мы понимаем, что с "Уфой" сыграли ниже своего уровня, показали плохой футбол. Сейчас в домашней игре с "Краснодаром" у нас будет шанс реабилитироваться. Выиграем – все забудут о поражении в предыдущем туре, и у всех будет хорошее настроение", - цитирует Кулакова официальный сайт "Краснодара".
Теги: Урал Краснодар
Сегодня, 16:16
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