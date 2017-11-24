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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Бизнесмены братья Ротенберги могут вернуться в "Динамо"
Российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги могут вновь стать спонсорами московского "Динамо", сообщает "Чемпионат.сом".
Ранее Аркадий был президентом хоккейного клуба, а Борис — главой футбольного клуба. Оба покинули свои посты летом 2015 года.
Заместитель председателя общества "Динамо" Сергей Фёдоров отметил, что бело-голубые сохраняют хорошие отношения с Ротенбергами и были бы рады их возвращению.
"Борис и Аркадий Ротенберги ранее управляли динамовскими структурами: Аркадий Романович – хоккейным клубом, Борис Романович – футбольным. Если они теперь начнут спонсировать динамовский спорт, мы будем это всячески приветствовать. Реально ли их возвращение? Мы встречаемся с ними, у нас хорошие рабочие отношения", — сказал Фёдоров.
Ранее Аркадий был президентом хоккейного клуба, а Борис — главой футбольного клуба. Оба покинули свои посты летом 2015 года.
Заместитель председателя общества "Динамо" Сергей Фёдоров отметил, что бело-голубые сохраняют хорошие отношения с Ротенбергами и были бы рады их возвращению.
"Борис и Аркадий Ротенберги ранее управляли динамовскими структурами: Аркадий Романович – хоккейным клубом, Борис Романович – футбольным. Если они теперь начнут спонсировать динамовский спорт, мы будем это всячески приветствовать. Реально ли их возвращение? Мы встречаемся с ними, у нас хорошие рабочие отношения", — сказал Фёдоров.
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