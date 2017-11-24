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Бизнесмены братья Ротенберги могут вернуться в "Динамо"

Российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги могут вновь стать спонсорами московского "Динамо", сообщает "Чемпионат.сом".

Ранее Аркадий был президентом хоккейного клуба, а Борис — главой футбольного клуба. Оба покинули свои посты летом 2015 года.

Заместитель председателя общества "Динамо" Сергей Фёдоров отметил, что бело-голубые сохраняют хорошие отношения с Ротенбергами и были бы рады их возвращению.

"Борис и Аркадий Ротенберги ранее управляли динамовскими структурами: Аркадий Романович – хоккейным клубом, Борис Романович – футбольным. Если они теперь начнут спонсировать динамовский спорт, мы будем это всячески приветствовать. Реально ли их возвращение? Мы встречаемся с ними, у нас хорошие рабочие отношения", — сказал Фёдоров.
Теги: Динамо Ротенберг
Сегодня, 17:42
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№2 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 18:15) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Как же так? Нужно подождать хоть до летней паузы,иначе великий футболист всех времен и народов.Боря Ротенберг в таком случае не сможет получить заслуженную медальку за то,что протирал лавку "Локомотива".ведь ему придется возвращаться на лавку "Динамо" smile
Регистрация: 20.02.2013
№1 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 17:55) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
А скоро к ФК " Полиция " может вновь потечь
Полноводная Река под ником -- Бабло!!!


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" Спартак вернулся !!! " ( Рейн-ибн-Гольд )
Регистрация: 3.06.2012
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