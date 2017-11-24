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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сергей Фёдоров: когда "Динамо" вернётся в Петровский парк, трибуны будут забиты битком
Заместитель председателя общества "Динамо" Сергей Фёдоров выразил уверенность, что посещаемость футбольной и хоккейной команд после переезда в Петровский парк возрастёт.
"Естественно, переезд в Петровский парк способен увеличить посещаемость обоих клубов. Во-первых, Петровский парк — это не Третье транспортное кольцо, где расположена "Арена Легенд". Логистика в Петровском парке гораздо лучше. К тому же это историческое место "Динамо". Я думаю, переезд точно поможет вернуть зрителей, в том числе более старшего поколения.
Совместная абонементная программа будет. Это сложный договор, и он будет продумываться как абонементы «хоккей+футбол». Мы надеемся, что со следующего сезона оба динамовских клуба переедут в Петровский парк. Всем зрителям интересно вернуться на историческую родину. Трибуны будут забиты битком", - цитирует Фёдотова "Чемпионат.сом".
"Естественно, переезд в Петровский парк способен увеличить посещаемость обоих клубов. Во-первых, Петровский парк — это не Третье транспортное кольцо, где расположена "Арена Легенд". Логистика в Петровском парке гораздо лучше. К тому же это историческое место "Динамо". Я думаю, переезд точно поможет вернуть зрителей, в том числе более старшего поколения.
Совместная абонементная программа будет. Это сложный договор, и он будет продумываться как абонементы «хоккей+футбол». Мы надеемся, что со следующего сезона оба динамовских клуба переедут в Петровский парк. Всем зрителям интересно вернуться на историческую родину. Трибуны будут забиты битком", - цитирует Фёдотова "Чемпионат.сом".
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