Дмитрий Гунько: пусть эпизод в конце матча останется на совести "Зенита-2" (видео)

Видео скандальной концовки матча дублей «Зенита» и «Спартака» - от падения Зуева до гола Зуева. pic.twitter.com/Tylm1iFQEP — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) November 24, 2017

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько возмущен поведением игроков "Зенита-2" (1:1) в концовке матча 25-го тура первенства ФНЛ.– Я возмущен действиями команды соперника в концовке. Игрок "Зенита" лежал, ему требовалась помощь, – сказал Гунько. – Наверное, есть какие-то негласные правила, пресловутый fair play... Но соперник не отдал нам мяч, ввел его в игру и сравнял счет. Но это не служит оправданием того, что мы сыграли вничью.За последние пять игр мы не создали столько моментов, сколько сегодня. Футбол не прощает такого безалаберного отношения к голевым моментам. Надо быль забивать пустые ворота. Надеюсь, это будет уроком для наших молодых футболистов. Для меня это трагический матч.– Нехваткой мастерства.– Пусть этот эпизод будет на совести "Зенита-2". На мой взгляд, так поступать нельзя.