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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Булыкин: "Зенит" и "Спартак" сейчас в очень хорошем состоянии
Советник президента "Локомотива" Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом".
"Фаворита в этой игре нет. И "Зенит" и "Спартак" сейчас в очень хорошем состоянии. В клубах собраны индивидуально сильные игроки. Я выделю нападение "Спартака", которое создаст проблемы "Зениту". Но и "Зенит", уверен, не будет отсиживаться в обороне, будет атаковать. Нас ждет очень интересная игра. Будут голы, в отличие от обычных дерби, в которых стараются играть аккуратно и осторожно. В этом матче будет достаточное количество голов, все-таки "Спартак" и "Зенит" в первую очередь хорошо играют в атаке. Считаю, что шансы на победу равны", - цитирует Булыкина "Спорт День за Днем".
"Фаворита в этой игре нет. И "Зенит" и "Спартак" сейчас в очень хорошем состоянии. В клубах собраны индивидуально сильные игроки. Я выделю нападение "Спартака", которое создаст проблемы "Зениту". Но и "Зенит", уверен, не будет отсиживаться в обороне, будет атаковать. Нас ждет очень интересная игра. Будут голы, в отличие от обычных дерби, в которых стараются играть аккуратно и осторожно. В этом матче будет достаточное количество голов, все-таки "Спартак" и "Зенит" в первую очередь хорошо играют в атаке. Считаю, что шансы на победу равны", - цитирует Булыкина "Спорт День за Днем".
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