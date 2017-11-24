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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Вячеслав Малафеев: никаких предложений от "Зенита" пока не поступало
Бывший вратарь сборной России и "Зенита" Вячеслав Малафеев готов рассмотреть вариант трудоустройства в административный штаб клуба, если такое предложение поступит.
"Я занимаюсь бизнесом, и пока что официально мне ничего не поступало. Если поступит предложение, конечно, буду рассматривать его, мне это интересно", - цитирует Малафеева ТАСС.
"Я занимаюсь бизнесом, и пока что официально мне ничего не поступало. Если поступит предложение, конечно, буду рассматривать его, мне это интересно", - цитирует Малафеева ТАСС.
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