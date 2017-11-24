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Вячеслав Малафеев: никаких предложений от "Зенита" пока не поступало

Бывший вратарь сборной России и "Зенита" Вячеслав Малафеев готов рассмотреть вариант трудоустройства в административный штаб клуба, если такое предложение поступит.

"Я занимаюсь бизнесом, и пока что официально мне ничего не поступало. Если поступит предложение, конечно, буду рассматривать его, мне это интересно", - цитирует Малафеева ТАСС.
Теги: Малафеев Зенит
Сегодня, 21:01
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