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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Леонид Слуцкий: чувствую себя как в раю – тренировки, обстановка
Известный агент Шандор Варга отметил, что главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий доволен атмосферой в команде, несмотря на результат.
– Вы говорили со Слуцким – как он себя чувствует?
– На позитиве, доволен. "Чувствую себя как в раю – тренировки, обстановка, – говорит Леонид. – К сожалению, мы на 20-м месте, а сама обстановка великолепна". Весь процесс, который мы не видим – рай для него.
– Рай такой непростой.
– Такова тренерская работа, мы видим только результат.
– Но газеты пишут, что вот-вот уволят.
– А я говорил с владельцем клуба! И вы же говорите со мной, а не газетами!
"Спорт-Экспресс"
– Вы говорили со Слуцким – как он себя чувствует?
– На позитиве, доволен. "Чувствую себя как в раю – тренировки, обстановка, – говорит Леонид. – К сожалению, мы на 20-м месте, а сама обстановка великолепна". Весь процесс, который мы не видим – рай для него.
– Рай такой непростой.
– Такова тренерская работа, мы видим только результат.
– Но газеты пишут, что вот-вот уволят.
– А я говорил с владельцем клуба! И вы же говорите со мной, а не газетами!
"Спорт-Экспресс"
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