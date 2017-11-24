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Леонид Слуцкий: чувствую себя как в раю – тренировки, обстановка

Известный агент Шандор Варга отметил, что главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий доволен атмосферой в команде, несмотря на результат.

– Вы говорили со Слуцким – как он себя чувствует?

– На позитиве, доволен. "Чувствую себя как в раю – тренировки, обстановка, – говорит Леонид. – К сожалению, мы на 20-м месте, а сама обстановка великолепна". Весь процесс, который мы не видим – рай для него.

– Рай такой непростой.

– Такова тренерская работа, мы видим только результат.

– Но газеты пишут, что вот-вот уволят.

– А я говорил с владельцем клуба! И вы же говорите со мной, а не газетами!

"Спорт-Экспресс"
Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 21:36
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2
(2)
№2 Написал: 27alishka Санкт-Петербург (Сегодня, 22:52) #
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online
Болеет за:
«Анжи»
А сколько было надежд. Лёня леня
Регистрация: 19.03.2013
№1 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 22:13) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Видимо владельцу пох на все, раз Леня в раю а клуб в жопе!
Регистрация: 24.04.2009
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