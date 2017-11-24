Леонид Слуцкий: чувствую себя как в раю – тренировки, обстановка

Известный агент Шандор Варга отметил, что главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий доволен атмосферой в команде, несмотря на результат.– На позитиве, доволен. "Чувствую себя как в раю – тренировки, обстановка, – говорит Леонид. – К сожалению, мы на 20-м месте, а сама обстановка великолепна". Весь процесс, который мы не видим – рай для него.– Такова тренерская работа, мы видим только результат.– А я говорил с владельцем клуба! И вы же говорите со мной, а не газетами!