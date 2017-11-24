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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Врач "Локомотива" рассказал, как долгие перелёты сказались на здоровье Фарфана
Врач "Локомотива" Эдуард Безуглов сообщил, что полузащитник команды и сборной Перу Джефферсон Фарфан хорошо перенёс длительные перелёты в связи с матчами "железнодорожников" и национальной команды.
"Любой перелёт более двух часов можно по воздействию на организм можно приравнять к тренировке. Если же полёт длится более 6-7 часов и пересекаются 3-4 часовых пояса, то нагрузка на организм просто колоссальная! При этом нельзя забывать, что он не просто путешествовал, а принимал участие в важнейших матчах, отбирающих много сил.
Полностью нивелировать воздействие на организм нельзя — усталость всё равно будет, но можно снизить негативный эффект таких переплётов за счёт правильно расписанного режима сна (в том числе в самолёте): спать надо вовремя и достаточно долго и глубоко. Здесь на помощь могут прийти и снотворные растительного происхождения и даже определённые блюда. Кроме того, важно полноценно и максимально быстро восстанавливаться после нагрузок, грамотно дозировать нагрузки с учётом показателей крови и пульса. Также значимо снижают ощущение усталости хорошее настроение и мотивация. Все эти параметры у Фарфана на самом высоком уровне и поэтому не только хорошо перенёс эти перелеты, но и замечательно играет", - цитирует Безуглова "Чемпионат.сом".
"Любой перелёт более двух часов можно по воздействию на организм можно приравнять к тренировке. Если же полёт длится более 6-7 часов и пересекаются 3-4 часовых пояса, то нагрузка на организм просто колоссальная! При этом нельзя забывать, что он не просто путешествовал, а принимал участие в важнейших матчах, отбирающих много сил.
Полностью нивелировать воздействие на организм нельзя — усталость всё равно будет, но можно снизить негативный эффект таких переплётов за счёт правильно расписанного режима сна (в том числе в самолёте): спать надо вовремя и достаточно долго и глубоко. Здесь на помощь могут прийти и снотворные растительного происхождения и даже определённые блюда. Кроме того, важно полноценно и максимально быстро восстанавливаться после нагрузок, грамотно дозировать нагрузки с учётом показателей крови и пульса. Также значимо снижают ощущение усталости хорошее настроение и мотивация. Все эти параметры у Фарфана на самом высоком уровне и поэтому не только хорошо перенёс эти перелеты, но и замечательно играет", - цитирует Безуглова "Чемпионат.сом".
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