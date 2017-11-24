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Врач "Локомотива" рассказал, как долгие перелёты сказались на здоровье Фарфана

Врач "Локомотива" Эдуард Безуглов сообщил, что полузащитник команды и сборной Перу Джефферсон Фарфан хорошо перенёс длительные перелёты в связи с матчами "железнодорожников" и национальной команды.

"Любой перелёт более двух часов можно по воздействию на организм можно приравнять к тренировке. Если же полёт длится более 6-7 часов и пересекаются 3-4 часовых пояса, то нагрузка на организм просто колоссальная! При этом нельзя забывать, что он не просто путешествовал, а принимал участие в важнейших матчах, отбирающих много сил.

Полностью нивелировать воздействие на организм нельзя — усталость всё равно будет, но можно снизить негативный эффект таких переплётов за счёт правильно расписанного режима сна (в том числе в самолёте): спать надо вовремя и достаточно долго и глубоко. Здесь на помощь могут прийти и снотворные растительного происхождения и даже определённые блюда. Кроме того, важно полноценно и максимально быстро восстанавливаться после нагрузок, грамотно дозировать нагрузки с учётом показателей крови и пульса. Также значимо снижают ощущение усталости хорошее настроение и мотивация. Все эти параметры у Фарфана на самом высоком уровне и поэтому не только хорошо перенёс эти перелеты, но и замечательно играет", - цитирует Безуглова "Чемпионат.сом".
Теги: Фарфан Локомотив
Сегодня, 21:46
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№3 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 22:36) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Про Хабаровск речи нет, тест читай. У Фарфана перелёты посерьёзней: Москва-Новая Зеландия-Перу-Москва. А в Хабаровск он полетит и играть будет, и может даже забьёт.
Регистрация: 29.10.2010
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:05) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Хватит ныть. Все туда летают.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 21:56) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ну вот и отличненько - Хабаровск ждёт !
Регистрация: 14.02.2007
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