Леандро Паредес: нет проблем из-за долгих перелетов

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес отметил, что у него нет проблем с холодом и долгими перелетами в чемпионате России.– Конечно, долгие часы в самолете утомляют, но в клубе нам дают возможность отдохнуть после перелетов и восстановить силы, так что особенных проблем у меня нет.– Да! Было классно – только взлетели и уже приземляемся.– Мы к этой температуре уже адаптировались, а вот другим парням, наверное, было непривычно.