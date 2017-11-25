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Юрий Белоус: приход Ротенбергов пошел бы на пользу "Динамо"

Бывший президент "Москвы" Юрий Белоус прокомментировал слова заместителя председателя общества "Динамо" Сергей Федорова, который заявил, что в клубе были бы рады возвращению братьев Ротенбергов в качестве спонсоров.

"Приход таких опытных бизнесменов как Ротенберги пошло бы на пользу клуба. Для этого нужно четко понимать, на каких основах будут выделяться деньги, кто ими будет управлять, как они будут контролироваться. Под выделение денег необходима концепция. Ротенберги уже получили урок управления футбольным клубом. То "Динамо", которому они давали деньги оказалось в ФНЛ. И все средства ушли в песок. Но, думаю, им еще интересен этот бренд. Они любят спорт, футбол. Если договориться обо всем изначально, до подписания документов и договоров, назначить ответственных, распределить преференции, то это будет полезно для всего российского футбола. Но мы до конца не понимаем, реструктуризирован ли долг перед ВТБ и Ротенбергами. Если это случилось и долгов нет — это одна история. Если нет – надо погашать и продолжать функционировать. Что касается футбольного клуба, то его уровень определяет менеджмент. Может прийти самый гениальный тренер, будет всплеск, но стратегию определяет не он. Только понимание стратегии, грамотное вложение финансов под конкретные цели может принести успех", - цитирует Белоуса "Спорт день за днем".
Теги: Белоус Ротенберг Динамо
Сегодня, 00:42
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