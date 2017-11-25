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Леандро Паредес: я посоветовал Дриусси перейти в "Зенит", а не в "Спартак"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес заявил, что нынешний одноклубник Себастьян Дриусси мог продолжить карьеру в "Спартаке".

– Следите за "Спартаком" в Лиге чемпионов? После ничьей с "Марибором" шансов на дерби "Зенита" и "Спартака" в плей-офф ЛЕ стало больше.

– Не интересуюсь тем, как выступает "Спартак" в Европе. Главное – это ближайшее дерби в Москве, а если жребий сведет нас в Лиге Европы – значит, судьба. Будем стараться победить "Спартак" при встрече с любом турнире.

– Говорят, если бы не вы – Дриусси мог оказаться в "Спартаке". Это правда?

– Я знаю только, что "Спартак" интересовался им и хотел, чтобы Дриусси играл в Москве. Но мне повезло быть знакомым с Себастьяном – я поговорил с ним и посоветовал перейти в "Зенит". Таково было желание всей нашей команды. Дриусси сделал правильный выбор и пришел в по-настоящему большой клуб.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Паредес Дриусси Спартак Зенит
Сегодня, 05:23
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№1 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 05:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
Молодец..возьми пирожок с дзюбы.. smiley
Регистрация: 14.12.2011
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