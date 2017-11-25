Леандро Паредес: я посоветовал Дриусси перейти в "Зенит", а не в "Спартак"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес заявил, что нынешний одноклубник Себастьян Дриусси мог продолжить карьеру в "Спартаке".– Не интересуюсь тем, как выступает "Спартак" в Европе. Главное – это ближайшее дерби в Москве, а если жребий сведет нас в Лиге Европы – значит, судьба. Будем стараться победить "Спартак" при встрече с любом турнире.– Я знаю только, что "Спартак" интересовался им и хотел, чтобы Дриусси играл в Москве. Но мне повезло быть знакомым с Себастьяном – я поговорил с ним и посоветовал перейти в "Зенит". Таково было желание всей нашей команды. Дриусси сделал правильный выбор и пришел в по-настоящему большой клуб.