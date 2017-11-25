Леандро Паредес: я бы не назвал матч с "Локомотивом" разочарованием

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес объяснил причину поражения в матче 15-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:3).– Мистер реагировал очень спокойно. Говорил, что мы – отличная команда, которая ставит перед собой самые высокие цели, и нужно просто не сдаваться, сталкиваясь с трудностями. Тогда и вернутся победы, все в наших руках.– Я бы не назвал его разочарованием. Мы в чемпионате проиграли всего две игры из семнадцати – не такой уж плохой результат. Тем более, в игре с "Локомотивом" после первого тайма счет мог быть 2:0 в нашу пользу, но немного не хватило везения.– "Зенит" играл хорошо, доминировал, и все было бы намного проще, забей мы в первом тайме – но Ригони попал в штангу. Во второй половине нас несколько раз поймали на контратаках, и игра рассыпалась. Удача была не на нашей стороне.