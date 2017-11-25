Денис Глушаков: я видел опорников получше Паредеса

Капитан "Спартака" Денис Глушаков поделился мнением о хавбеке "Зенита" Леандро Паредесе?.– Нет, не лучший. Я видел лучше.– Нет, я про себя не говорю.– Ну, что я сейчас буду об этом говорить? Давайте, вопросы о "Спартаке". Есть?– Не сидит. До "Ливерпуля" еще две игры в чемпионате России, и надо думать о них, а об англичанах потом. Конечно, какие-то мысли есть и сейчас, но, вот правда говорю, в команде пока разговоры только о "Зените".