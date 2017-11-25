Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Денис Глушаков: я видел опорников получше Паредеса

Капитан "Спартака" Денис Глушаков поделился мнением о хавбеке "Зенита" Леандро Паредесе?.

– Можно ли сказать, что Паредес – лучший опорник в чемпионате России?

– Нет, не лучший. Я видел лучше.

– Денис Глушаков?

– Нет, я про себя не говорю.

– А кто тогда?

– Ну, что я сейчас буду об этом говорить? Давайте, вопросы о "Спартаке". Есть?

– Вы и "Зенит" уже побеждали, и золото брали, а вот в Лиге чемпионов до плей-офф не доходили. "Ливерпуль" не сидит в голове уже сейчас?

– Не сидит. До "Ливерпуля" еще две игры в чемпионате России, и надо думать о них, а об англичанах потом. Конечно, какие-то мысли есть и сейчас, но, вот правда говорю, в команде пока разговоры только о "Зените".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Глушаков Паредес Зенит Спартак
Сегодня, 22:11
Напечатать
8
(6)
№8 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:39) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: Bairys
Эх, Толик Тимощук был лучший,

joy


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:38) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Конечно он имел ввиду Фернандо,вот кто лучший.

Не тот ли это, который в первом матче дал классный пас пяткой Дриусси, на гол Кокорина???


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№6 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 22:37) #
  • -1
  •  (9)

Да передасы в жизни не очень упираются (опираются) - податливые все они.....
Регистрация: 3.03.2007
№5 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 22:37) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Кариока,Моцарт,Ибсон)))


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№4 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 22:22) #
  • -3
  •  (9)

Денис...твой Дядя ...очень был хорошим опорником.... Валера Глушаков....не забывай его ....у него первый пас был классный....и виденье поле.


--------------------
Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№3 Написал: fan-yuran Санкт-Петербург (Сегодня, 22:21) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Слишком много болтает до матча......
Лучше быть чем казаться
Регистрация: 7.10.2016
№2 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 22:21) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Эх, Толик Тимощук был лучший, но это было так давно...
Регистрация: 10.09.2012
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 22:15) #
  • +2
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Конечно он имел ввиду Фернандо,вот кто лучший.
Регистрация: 12.02.2013
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.