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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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20:52
"Ахмат" одержал победу над "Уфой" (9)
"Ахмат" одержал победу над "Уфой" (9)
19:43
Никита Безлихотнов: "Шинник" упустил много очков в играх, в которых вел в счете. Мы могли быть намного выше
Никита Безлихотнов: "Шинник" упустил много очков в играх, в которых вел в счете. Мы могли быть намного выше
18:53
Александр Побегалов: в один день получил выговор от руководства и благодарность от губернатора
Александр Побегалов: в один день получил выговор от руководства и благодарность от губернатора
18:01
Андрей Тихонов: против "Крыльев" все играют с удвоенной мотивацией, за себя и товарищей. Если вы понимаете, о чём я (3)
Андрей Тихонов: против "Крыльев" все играют с удвоенной мотивацией, за себя и товарищей. Если вы понимаете, о чём я (3)
16:09
Андрей Кобелев: не надо заострять на Дзюбе особое внимание, он игрок основного состава "Зенита" (2)
Андрей Кобелев: не надо заострять на Дзюбе особое внимание, он игрок основного состава "Зенита" (2)
Денис Глушаков: я видел опорников получше Паредеса
Капитан "Спартака" Денис Глушаков поделился мнением о хавбеке "Зенита" Леандро Паредесе?.
– Можно ли сказать, что Паредес – лучший опорник в чемпионате России?
– Нет, не лучший. Я видел лучше.
– Денис Глушаков?
– Нет, я про себя не говорю.
– А кто тогда?
– Ну, что я сейчас буду об этом говорить? Давайте, вопросы о "Спартаке". Есть?
– Вы и "Зенит" уже побеждали, и золото брали, а вот в Лиге чемпионов до плей-офф не доходили. "Ливерпуль" не сидит в голове уже сейчас?
– Не сидит. До "Ливерпуля" еще две игры в чемпионате России, и надо думать о них, а об англичанах потом. Конечно, какие-то мысли есть и сейчас, но, вот правда говорю, в команде пока разговоры только о "Зените".
"Спорт-Экспресс"
– Можно ли сказать, что Паредес – лучший опорник в чемпионате России?
– Нет, не лучший. Я видел лучше.
– Денис Глушаков?
– Нет, я про себя не говорю.
– А кто тогда?
– Ну, что я сейчас буду об этом говорить? Давайте, вопросы о "Спартаке". Есть?
– Вы и "Зенит" уже побеждали, и золото брали, а вот в Лиге чемпионов до плей-офф не доходили. "Ливерпуль" не сидит в голове уже сейчас?
– Не сидит. До "Ливерпуля" еще две игры в чемпионате России, и надо думать о них, а об англичанах потом. Конечно, какие-то мысли есть и сейчас, но, вот правда говорю, в команде пока разговоры только о "Зените".
"Спорт-Экспресс"
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