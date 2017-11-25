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Сергей Игнашевич: травмы игроков ЦСКА напрямую связаны с матчем в Хабаровске

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал, что матч с хабаровским СКА (4:2) прошел в очень тяжелых погодных условиях.

"Я не играл матч в Хабаровске. Сидел на лавке, очень хорошо утеплился. Мне массажист дал шерстяные носки теплые, флисовую кофту свою дополнительную, он привез специально для меня. И мне было достаточно комфортно. Но условия, конечно, очень жесткие. Три-две травмы, которые получили, два перелома напрямую связаны с погодой. Мышцы немного атрофируются, чувствительность пропадает. Ты элементарно не можешь себя сгруппировать при каком-то контакте или единоборстве. Эти переломы… хорошо, что только двое. Причем хабаровчане тренируются в эту погоду, им чуть проще. У них уже мышцы готовы, они знают, как можно реагировать на подобные контакты. А мы, можно сказать, без разминки сразу вышли. Так что был экстрим", – цитирует Игнашевича официальный сайт ЦСКА.
Теги: Игнашевич ЦСКА
Вчера, 23:36
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№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:14) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Причем хабаровчане тренируются в эту погоду, им чуть проще.

Проще им потому-что они в основном оборонялись, при этом не нужно много думать как ногу ставить или какие маневры придумать.
Надеюсь наш тренерский штаб учтет опыт ЦСКА и для начала легкотравмирующихся игроков не выпустит на поле, ну и играть нужно простенько.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: miktar (Сегодня, 00:00) #
  • -1
  •  (3)

Верим в ЦСКА.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
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