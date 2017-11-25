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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Игнашевич: травмы игроков ЦСКА напрямую связаны с матчем в Хабаровске
Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал, что матч с хабаровским СКА (4:2) прошел в очень тяжелых погодных условиях.
"Я не играл матч в Хабаровске. Сидел на лавке, очень хорошо утеплился. Мне массажист дал шерстяные носки теплые, флисовую кофту свою дополнительную, он привез специально для меня. И мне было достаточно комфортно. Но условия, конечно, очень жесткие. Три-две травмы, которые получили, два перелома напрямую связаны с погодой. Мышцы немного атрофируются, чувствительность пропадает. Ты элементарно не можешь себя сгруппировать при каком-то контакте или единоборстве. Эти переломы… хорошо, что только двое. Причем хабаровчане тренируются в эту погоду, им чуть проще. У них уже мышцы готовы, они знают, как можно реагировать на подобные контакты. А мы, можно сказать, без разминки сразу вышли. Так что был экстрим", – цитирует Игнашевича официальный сайт ЦСКА.
"Я не играл матч в Хабаровске. Сидел на лавке, очень хорошо утеплился. Мне массажист дал шерстяные носки теплые, флисовую кофту свою дополнительную, он привез специально для меня. И мне было достаточно комфортно. Но условия, конечно, очень жесткие. Три-две травмы, которые получили, два перелома напрямую связаны с погодой. Мышцы немного атрофируются, чувствительность пропадает. Ты элементарно не можешь себя сгруппировать при каком-то контакте или единоборстве. Эти переломы… хорошо, что только двое. Причем хабаровчане тренируются в эту погоду, им чуть проще. У них уже мышцы готовы, они знают, как можно реагировать на подобные контакты. А мы, можно сказать, без разминки сразу вышли. Так что был экстрим", – цитирует Игнашевича официальный сайт ЦСКА.
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