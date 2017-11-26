Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Адвокат Родченкова: у Григория есть доказательства по допингу в российском футболе, но ФИФА пока не выходила на связь

Информатор WADA Григорий Родченков готов выйти на связь с ФИФА, заявил его адвокат Джим Уолден.

Ранее сообщалось, что ФИФА хочет обсудить с Родченковым ситуацию с допингом в российском футболе.

Уолден заявил, что у Родченкова есть доказательства того, что десятки российских футболистов, в том числе игроки сборной России, были клиентами государственной допинг-программы.

«У него есть доказательства, и он готов поделиться ими с ФИФА. Мой телефон включен, моя электронная почта работает.

Пока что ФИФА не пыталась выйти на связь напрямую. Я не очень хорошо знаю эту организацию, но, если они действуют так же, как некоторые другие федерации, то могут быть рады держать голову в песке.

Насколько им было бы неудобно, если бы подтвердилось, что российские футболисты были клиентами государственной допинг-программы и Россию пришлось бы отстранять от домашнего чемпионата мира? Предполагаю, что чисто физически они уже не могут перенести ЧМ-2018 из России. Это все очень сложные вопросы, сообщает sports.ru со ссылкой на Daily Mail.

И я уверен, что в России этой теме уделяют пристальное внимание люди на самом высоком уровне. Я не понимаю, почему они просто не признаются, что это было. Если бы они поступили правильно и сказали: «Да, мы это сделали и сожалеем об этом», то и международным федерациям было бы легче доверять им, перевернув эту страницу. Для меня это загадка», – сказал Уолден.
Сегодня, 10:10
Напечатать
6
(2)
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 10:52) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Бриг
Я то думаю, от чего Новый год чаще, чем успехи нашей сборной по футболу, из-за допинга оказывается..

Класс!!!+


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№5 Написал: Бриг (Сегодня, 10:42) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Я то думаю, от чего Новый год чаще, чем успехи нашей сборной по футболу, из-за допинга оказывается.. blush Это чё нашу сборную бронзовых медалей хотят лишить, спустя годы..Как олимпийскую за первое место в зимнюю Олимпиаду...Зарубить ЧМ-18 не получается..так хотя бы так..?
Регистрация: 21.11.2016
№4 Написал: igor70 г.Москва (Сегодня, 10:37) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Похоже этот КОЗЕЛ правит миром!!! Не пора ли его поставить на место!!!!
Регистрация: 21.05.2011
№3 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 10:28) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 91800bsp
Ну пришлите допинг-офицеров,пусть проверят наших перед ЧМ. В отборе мы не учавствовали,аннулировать никаких результатов не надо.
Тех,кто покажет положительный результат,тех не пускать. Проблем-то

я думаю положительных буде больше отрицательных. из кого сб. составлять? боюсь только из ФНЛ.
Регистрация: 2.08.2010
№2 Написал: sd131 РОССИЯ (Сегодня, 10:23) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ну вот и вбросы начались..
Когда же они захл***ся собственной желчью..?
Регистрация: 9.01.2009
№1 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 10:23) #
  • +2
  •  (2)

Ну пришлите допинг-офицеров,пусть проверят наших перед ЧМ. В отборе мы не учавствовали,аннулировать никаких результатов не надо.
Тех,кто покажет положительный результат,тех не пускать. Проблем-то


--------------------
Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.