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Виктор Гончаренко: допинг в футболе? В ЦСКА с этим строго, ведется учет

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над "Рубином" (1:0) в матче 18-го тура чемпионата России отметил, что в игре с казанцами всегда важна реализация.

– В игре с "Рубином" важна реализация. Моментов всегда мало,но когда мы забили, то сохранили концентрацию. Отмечу характер команды. Много игр проходим, но спада нет.

– Россиян обвиняют в применении допинга.

- Большей глупости сложно придумать, чем применять допинг в футболе. Думаю, что преддверии чемпионата мира-2018 эта ерунда вылазит. Не думаю, что в футболе допинг вообще применим. Одно дело, когда с помощью допинга можно развить скорость или выносливость, но тут все в комплексе. Что-то может попасть по незнанию, но у нас все строго, ведется учет. Думаю, что это вброс.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Гончаренко ЦСКА Рубин
Сегодня, 17:11
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№12 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: midlton
Чего хрюшки расхрюкались. Вот список подозреваемых
1. Игорь Акинфеев.

4. Василий Березуцкий.
5. Сергей Игнашевич.
6. Георгий Щенников.


13. Алан Дзагоев.

.


ты бы вот сейчас не отсвечивал бы..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№11 Написал: midlton Eire (Сегодня, 18:09) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Чего хрюшки расхрюкались. Вот список подозреваемых
1. Игорь Акинфеев.
2. Юрий Лодыгин.
3. Сергей Рыжиков.
4. Василий Березуцкий.
5. Сергей Игнашевич.
6. Георгий Щенников.
7. Владимир Гранат.
8. Алексей Козлов.
9. Андрей Ещенко.
10. Дмитрий Комбаров.
11. Андрей Семенов.
12. Игорь Денисов.
13. Алан Дзагоев.
14. Роман Широков.
15. Денис Глушаков.
16. Виктор Файзулин.
17. Олег Шатов.
18. Юрий Жирков.
19. Алексей Ионов.
20. Александр Кокорин.
21. Максим Канунников.
22. Александр Кержаков.
23. Александр Самедов.
24. Руслан Камболов.
25. Павел Соломатин.
26. Иван Князев.
27. Сергей Евтушенко.
28. Егор Генералов.
29. Сергей Петров.


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Есть повод,нет повода-свинья все равно хрюкает...
Было бы корыто, а свиньи найдутся...
Регистрация: 21.11.2009
№10 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 18:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Спартаку после бромонтанового прошлого лучше вообще молчать...люди скамейки путали...

че там по еременке?как у него дела?

Цитата: Геннадий Летицкий
Простите -учет чего ведется?

кто,что,когда и скока принял.лично гончаренка отслеживает.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№9 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Спартаку после бромонтанового прошлого


слышь, чудо псевдоэфедриновое, вы ещё за свои кокаиновые шампинёнства ответить должны..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№8 Написал: Роберто (Сегодня, 17:50) #
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online

надо было в своё время чмортак за допинг расформировать, проблем бы не было. у них сажать игроков на допинг была политикой клуба.
Регистрация: 24.11.2017
№7 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 17:48) #
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online

Цитата: Геннадий Летицкий
Простите -учет чего ведется?

Цитата: Пивовед
учёт кокаина. например.

smirk
Регистрация: 28.05.2014
№6 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 17:46) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Спартаку после бромонтанового прошлого лучше вообще молчать...люди скамейки путали...


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№5 Написал: Цезарь (Сегодня, 17:41) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
учёт кокаина. например.

кокаин не допинг, а наркотик
Регистрация: 21.09.2017
№4 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 17:41) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Геннадий Летицкий
Простите -учет чего ведется?

Когда принимать, что принимать, кому принимать. Еременко перекормили теперь строгий учет. blush
Регистрация: 2.02.2012
№3 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 17:37) #
  • -1
  •  (1)

В ЦСКА только кокс, только хардкор
Регистрация: 10.10.2013
№2 Написал: Геннадий Летицкий (Сегодня, 17:36) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Простите -учет чего ведется?
Регистрация: 24.05.2017
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:36) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
учёт кокаина. например.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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