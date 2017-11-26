Виктор Гончаренко: допинг в футболе? В ЦСКА с этим строго, ведется учет

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
Новости партнеров
Лента новостей:
16:36
Баста: у российских футболистов нет желания быть лучшими и умереть во имя страны и команды (7)
Баста: у российских футболистов нет желания быть лучшими и умереть во имя страны и команды (7)
16:19
Виктор Гончаренко: когда Вернблум не реализовал момент в первом тайме, в голову полезли дурные мысли (3)
Виктор Гончаренко: когда Вернблум не реализовал момент в первом тайме, в голову полезли дурные мысли (3)
13:54
Надсон призвал китайских журналистов приехать на ЧМ-2018: летом в Самаре комфортно в одной майке
Надсон призвал китайских журналистов приехать на ЧМ-2018: летом в Самаре комфортно в одной майке
12:43
После пресс-конференции в Самаре нападение было совершено не на Андрея Тихонова, а на пресс-атташе "Крыльев" (1)
После пресс-конференции в Самаре нападение было совершено не на Андрея Тихонова, а на пресс-атташе "Крыльев" (1)
10:17
"Анжи" - Вадиму Скрипченко: в ваш день рождения постараемся обойтись не одним только галстуком
"Анжи" - Вадиму Скрипченко: в ваш день рождения постараемся обойтись не одним только галстуком
10:10
Адвокат Родченкова: у Григория есть доказательства по допингу в российском футболе, но ФИФА пока не выходила на связь (40)
Адвокат Родченкова: у Григория есть доказательства по допингу в российском футболе, но ФИФА пока не выходила на связь (40)
Вчера, 23:50
Эрик Кантона: "МЮ"? Не понимаю, зачем клубу нужен тренер, который пропагандирует оборонительный футбол (1)
Эрик Кантона: "МЮ"? Не понимаю, зачем клубу нужен тренер, который пропагандирует оборонительный футбол (1)
Виктор Гончаренко: допинг в футболе? В ЦСКА с этим строго, ведется учет
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над "Рубином" (1:0) в матче 18-го тура чемпионата России отметил, что в игре с казанцами всегда важна реализация.
– В игре с "Рубином" важна реализация. Моментов всегда мало,но когда мы забили, то сохранили концентрацию. Отмечу характер команды. Много игр проходим, но спада нет.
– Россиян обвиняют в применении допинга.
- Большей глупости сложно придумать, чем применять допинг в футболе. Думаю, что преддверии чемпионата мира-2018 эта ерунда вылазит. Не думаю, что в футболе допинг вообще применим. Одно дело, когда с помощью допинга можно развить скорость или выносливость, но тут все в комплексе. Что-то может попасть по незнанию, но у нас все строго, ведется учет. Думаю, что это вброс.
"Спорт-Экспресс"
– В игре с "Рубином" важна реализация. Моментов всегда мало,но когда мы забили, то сохранили концентрацию. Отмечу характер команды. Много игр проходим, но спада нет.
– Россиян обвиняют в применении допинга.
- Большей глупости сложно придумать, чем применять допинг в футболе. Думаю, что преддверии чемпионата мира-2018 эта ерунда вылазит. Не думаю, что в футболе допинг вообще применим. Одно дело, когда с помощью допинга можно развить скорость или выносливость, но тут все в комплексе. Что-то может попасть по незнанию, но у нас все строго, ведется учет. Думаю, что это вброс.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.