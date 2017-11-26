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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Ахмат" может предложить Родолфо место в структуре клуба
"Ахмат" обсудит продление контракта с защитником Родолфо зимой, футболисту могут предложить работу в структуре клуба, заявил генеральный директор грозненцев Ахмед Айдамиров.
Ранее 35-летний защитник заявил, что хотел бы продлить контракт с "Ахматом".
"Обсудим все после завершения "осенней" части чемпионата. Клуб в нем заинтересован, в том или ином качестве мы планируем его оставить. Возможно, это будет работа в штате клуба", - цитирует Айдамирова ТАСС.
Родолфо выступает за грозненскую команду с марта 2015 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 15 матчах чемпионата России и забил два мяча.
Ранее 35-летний защитник заявил, что хотел бы продлить контракт с "Ахматом".
"Обсудим все после завершения "осенней" части чемпионата. Клуб в нем заинтересован, в том или ином качестве мы планируем его оставить. Возможно, это будет работа в штате клуба", - цитирует Айдамирова ТАСС.
Родолфо выступает за грозненскую команду с марта 2015 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 15 матчах чемпионата России и забил два мяча.
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