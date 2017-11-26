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"Ахмат" может предложить Родолфо место в структуре клуба

"Ахмат" обсудит продление контракта с защитником Родолфо зимой, футболисту могут предложить работу в структуре клуба, заявил генеральный директор грозненцев Ахмед Айдамиров.

Ранее 35-летний защитник заявил, что хотел бы продлить контракт с "Ахматом".

"Обсудим все после завершения "осенней" части чемпионата. Клуб в нем заинтересован, в том или ином качестве мы планируем его оставить. Возможно, это будет работа в штате клуба", - цитирует Айдамирова ТАСС.

Родолфо выступает за грозненскую команду с марта 2015 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 15 матчах чемпионата России и забил два мяча.
Теги: Ахмат Родолфо
Сегодня, 20:19
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 21:10) #
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пока в Чечне Кадыров,ему могут предложить всё что угодно.....а потом на Родину.... в Бразилию...да нормальный игрок....таких много....и вообще не будет Кадырова и названия не будет клуба ...Ахмат....Терек ..вот это звучит...


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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