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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Сверрир Ингасон: сегодняшний успех важен в психологическом плане
Защитник "Ростова" Сверрир Ингасон подвел итоги матча против "Анжи" (2:0).
- Это очень важная победа для нас, настоящая битва за 6 очков. До зимнего перерыва нас ожидает еще 2 важных матча. Нам необходимо показать максимальный результат.
- После забитого мяча команда стала еще больше атаковать.
- До забитого мяча мы также играли хорошо в созидании, но немного не хватало последнего паса. После пенальти почувствовали уверенность в своих силах, забили второй гол. Всегда важно удвоить преимущество, чтобы увереннее вести игру.
- Сейчас команде будет психологически легче?
- Да, ведь это первая победа после выездного матча в Уфе. Мы много раз играли вничью, в некоторых встречах проигрывали, хотя иногда заслуживали победу. Сегодняшний успех важен в психологическом плане, теперь команда будет чувствовать себя увереннее.
ФК "Ростов"
- Это очень важная победа для нас, настоящая битва за 6 очков. До зимнего перерыва нас ожидает еще 2 важных матча. Нам необходимо показать максимальный результат.
- После забитого мяча команда стала еще больше атаковать.
- До забитого мяча мы также играли хорошо в созидании, но немного не хватало последнего паса. После пенальти почувствовали уверенность в своих силах, забили второй гол. Всегда важно удвоить преимущество, чтобы увереннее вести игру.
- Сейчас команде будет психологически легче?
- Да, ведь это первая победа после выездного матча в Уфе. Мы много раз играли вничью, в некоторых встречах проигрывали, хотя иногда заслуживали победу. Сегодняшний успех важен в психологическом плане, теперь команда будет чувствовать себя увереннее.
ФК "Ростов"
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