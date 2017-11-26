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Сверрир Ингасон: сегодняшний успех важен в психологическом плане

Защитник "Ростова" Сверрир Ингасон подвел итоги матча против "Анжи" (2:0).

- Это очень важная победа для нас, настоящая битва за 6 очков. До зимнего перерыва нас ожидает еще 2 важных матча. Нам необходимо показать максимальный результат.

- После забитого мяча команда стала еще больше атаковать.

- До забитого мяча мы также играли хорошо в созидании, но немного не хватало последнего паса. После пенальти почувствовали уверенность в своих силах, забили второй гол. Всегда важно удвоить преимущество, чтобы увереннее вести игру.

- Сейчас команде будет психологически легче?

- Да, ведь это первая победа после выездного матча в Уфе. Мы много раз играли вничью, в некоторых встречах проигрывали, хотя иногда заслуживали победу. Сегодняшний успех важен в психологическом плане, теперь команда будет чувствовать себя увереннее.

ФК "Ростов"
Теги: Ингасон Ростов Анжи
Сегодня, 21:15
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