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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Ахмед Айдамиров: если по Швецу будут предложения, мы их рассмотрим
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров отметил, что грозненцы готовы рассмотреть предложения по полузащитнику Антону Швецу. 24-летний хавбек перешел в команду летом 2017 года из "Вильярреала".
"Не боимся возможного ухода из команды Швеца, мы рады, что у нас есть игрок национальной сборной. Если будут предложения, то мы их рассмотрим. Сейчас он игрок клуба, и у него действующий контракт, расстаться с ним мы пока не готовы. Но если вдруг будут предложения, то мы их разберем вместе с Антоном", - цитирует Айдамирова ТАСС.
"Не боимся возможного ухода из команды Швеца, мы рады, что у нас есть игрок национальной сборной. Если будут предложения, то мы их рассмотрим. Сейчас он игрок клуба, и у него действующий контракт, расстаться с ним мы пока не готовы. Но если вдруг будут предложения, то мы их разберем вместе с Антоном", - цитирует Айдамирова ТАСС.
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