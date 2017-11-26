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Ахмед Айдамиров: если по Швецу будут предложения, мы их рассмотрим

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров отметил, что грозненцы готовы рассмотреть предложения по полузащитнику Антону Швецу. 24-летний хавбек перешел в команду летом 2017 года из "Вильярреала".

"Не боимся возможного ухода из команды Швеца, мы рады, что у нас есть игрок национальной сборной. Если будут предложения, то мы их рассмотрим. Сейчас он игрок клуба, и у него действующий контракт, расстаться с ним мы пока не готовы. Но если вдруг будут предложения, то мы их разберем вместе с Антоном", - цитирует Айдамирова ТАСС.
Теги: Швец Ахмат
Сегодня, 21:27
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