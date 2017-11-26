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Фанатов "Спартака" обвиняют в организации беспорядков в Болгарии (видео)

В конце первого тайма матча чемпионата Болгарии между "Локомотивом" (Пловдив) и софийским ЦСКА (0:1) на поле вспыхнули массовые беспорядки с участием фанатов двух команд и полиции. Несколько десятков болельщиков выбежали на поле и устроили драку.

Как сообщил болгарский журналист Дарин Димитров, инцидент спровоцировали фанаты московского "Спартака", которые дружат с ультрас "Локомотива" – в частности, представители группировки "Туки". Один из фанатов – предположительно из России – бросил файер с беговой дорожки в сторону фанатов ЦСКА.



"Спорт-Экспресс"
Теги: Спартак
Сегодня, 22:02
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(1)
№2 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 22:04) #
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  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
да... они известные дебилы


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ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб, все они в народной команде, а я сам не расист!!!
Регистрация: 31.05.2016
№1 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 22:04) #
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  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Там не Родченков ли обвиняет???
Регистрация: 13.03.2012
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