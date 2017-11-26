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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Фанатов "Спартака" обвиняют в организации беспорядков в Болгарии (видео)
В конце первого тайма матча чемпионата Болгарии между "Локомотивом" (Пловдив) и софийским ЦСКА (0:1) на поле вспыхнули массовые беспорядки с участием фанатов двух команд и полиции. Несколько десятков болельщиков выбежали на поле и устроили драку.
Как сообщил болгарский журналист Дарин Димитров, инцидент спровоцировали фанаты московского "Спартака", которые дружат с ультрас "Локомотива" – в частности, представители группировки "Туки". Один из фанатов – предположительно из России – бросил файер с беговой дорожки в сторону фанатов ЦСКА.
"Спорт-Экспресс"
Как сообщил болгарский журналист Дарин Димитров, инцидент спровоцировали фанаты московского "Спартака", которые дружат с ультрас "Локомотива" – в частности, представители группировки "Туки". Один из фанатов – предположительно из России – бросил файер с беговой дорожки в сторону фанатов ЦСКА.
"Спорт-Экспресс"
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