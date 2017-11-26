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Александр Панов: футболист "Зенита" - прошлое, фанат "Спартака" - настоящее

Бывший нападающий "Зенита" Александр Панов в очередной раз заявил о поддержке московского "Спартака".

В прошлом футболист, а настоящее - фанат!" - написал Панов на своей странице в социальной сети "Вконтакте".
Теги: Панов Зенит Спартак
Вчера, 23:20
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17
(4)
№17 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 00:06) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord_Vik
Ответка Коко

В отличии от Кокорина он глупостей не придумал
Регистрация: 2.02.2012
№16 Написал: Lord_Vik Москва (Вчера, 23:59) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ответка Коко
Регистрация: 22.09.2007
№15 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:57) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: serega_user
Интересно, а как долго Панов будет фанатом кб?

У него было прошлон, есть настоящее, о будущем он еще не думал...


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№14 Написал: serega_user serega_user (Вчера, 23:55) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Интересно, а как долго Панов будет фанатом кб?


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№13 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:53) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Фанат)))

Ебaнат.

Сраку береги, а то опять прилетит...фанат))))


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№12 Написал: rigoletto Белгород (Вчера, 23:48) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Это ждет каждого баклана. С возрастом начинают понимать. .


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
№11 Написал: Peticia Москва (Вчера, 23:48) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Факел»
Панов - легенда Зенита. Он, Кержаков и Аршавин. Ему можно простить невинные шалости. Клуб по сути его предал.
Регистрация: 14.11.2017
№10 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Вчера, 23:47) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Вот свинья, нашёл свою ячейку в жизни: чтоб не забывали, сел на хвоста самой склоняемой команды страны: с куёвой репутацией, зато на первых полосах, пристанище предателей и подлецов. А они и рады, там такие в почёте.

Да пусть болеет за кого хочет, или просто болеет (иногда это слово подразумевает болезни, головы, еще какой части тела). Чем больше об этом субъекте говорят, тем ему лучше. А так, мне кажется, если ему будут меньше уделять внимания, то он как в сказке древней, превратиться в лужу и со временем высохнет. Пускай живет как умеет.
Регистрация: 9.11.2010
№9 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:47) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Когда этот клоун начинает говорить, все понимают кто будет играть.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№8 Написал: oksva Спб (Вчера, 23:45) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Вот свинья, нашёл свою ячейку в жизни: чтоб не забывали, сел на хвоста самой склоняемой команды страны: с куёвой репутацией, зато на первых полосах, пристанище предателей и подлецов. А они и рады, там такие в почёте.

Самой " склоняемой " из уст бомжа , это признание , " самой популярной " - а пока такие , как ты , сучат лапками и скулят при упоминании Спартака - мы спокойны ,вы нам не конкуренты .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№7 Написал: fabrikator за ЦСКА (Вчера, 23:42) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Подзабыли, вот и выступил...ПЕРФОМАНС)))
Регистрация: 26.09.2010
№6 Написал: СуперШтангист (Вчера, 23:36) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Терек»
Ну а теперь, после Кокорина, от слов Панова бомбить будет уже у зенитовцев joy
Регистрация: 7.05.2017
№5 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:30) #
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вот свинья, нашёл свою ячейку в жизни: чтоб не забывали, сел на хвоста самой склоняемой команды страны: с куёвой репутацией, зато на первых полосах, пристанище предателей и подлецов. А они и рады, там такие в почёте.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№4 Написал: sanya (Вчера, 23:29) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Прям перед матчем все хайпануть решили...
Регистрация: 29.04.2015
№3 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Вчера, 23:28) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SpaRk
ну понеслась...да будет срач

Просто не надо до этого опускаться. Все же понятно: несколько провокационных подборок уже "обсудили" smirk, вот теперь еще одна накануне матча.
Регистрация: 9.11.2010
№2 Написал: yuri спб (Вчера, 23:25) #
  • +2
  •  (8)

Цитата: SpaRk
ну понеслась...да будет срач



Гавно.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№1 Написал: SpaRk Люберцы (Вчера, 23:22) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну понеслась...да будет срач
Регистрация: 2.11.2008
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