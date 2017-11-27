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Фелипе Сампайо: свой первый гол за "Ахмат" посвящаю жене, семье и всем болельщикам

Защитник "Ахмата" Фелипе Сампайо поделился впечатлениями о матче с "Уфой" в 18-м туре чемпионата России.

"В первые 15 минут было не легко, потом вошли в игру, контролировали мяч как отрабатывали на тренировке, все у нас пошло хорошо. Свой первый гол за ФК "Ахмат" посвящаю жене, семье и всем болельщикам нашего клуба", - цитирует футболиста официальный сайт клуба.
Теги: Ахмат
Сегодня, 04:41
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