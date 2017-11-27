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В Англии сообщили об акции ЦСКА в поддержку ЛГБТ (фото)

Британское информационное агентство BBC ошибочно решило, что московский ЦСКА принял участие в акции Rainbow Laces, направленной на поддержку ЛГБТ-движения.

На сайте BBC появилась фейковая фотография с матча 14-го тура ЦСКА — "Зенит". На ней красно-синие ленточки, растянутые на трибуне армейцев, были перекрашены в цвета радуги. Позже фото было удалено.

В Англии проходит акция в поддержку ЛГБТ-движения. Капитаны клубов чемпионата страны выходят в радужных повязках. Также на стадионах с 25 ноября по 3 декабря 2017 года используются разноцветные угловые флажки.

В Англии сообщили об акции ЦСКА в поддержку ЛГБТ (фото)

"Газета.ру"
Теги: ЦСКА
Сегодня, 05:02
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