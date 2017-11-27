Евгений Марков: если буду играть так и дальше, есть маленькая надежда, что пригласят в сборную России

Нападающий "Тосно" Евгений Марков отметил, что до хет-трика в ворота "Арсенала" (3:2) не задумывался о возможном вызове в сборную России.– Слава богу, все хорошо. Ребята шутят, что мне стоит легонько сталкиваться после каждой игры, тогда буду забивать постоянно.– Конечно, я счастлив, но эйфория действительно осталась на "Петровском". Просто осознал, что могу забивать по три чаще, чем раз в год.– Не задумывался над этим. Если дальше буду работать так же, отдаваться игре, есть маленькая надежда, что меня заметят и пригласят.