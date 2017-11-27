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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Сборная России поздравила с 35-летием Александра Кержакова
Сборная России в твиттере поздравила с 35-летием бывшего нападающего национальной команды Александра Кержакова.
"Поздравляем лучшего бомбардира сборной России Александра Кержакова с 35-летием! Счастья, здоровья, творческих успехов и всего самого наилучшего!" - говорится в поздравлении.
"Поздравляем лучшего бомбардира сборной России Александра Кержакова с 35-летием! Счастья, здоровья, творческих успехов и всего самого наилучшего!" - говорится в поздравлении.
Поздравляем лучшего бомбардира @TeamRussia Александра Кержакова с 35-летием! Счастья, здоровья, творческих успехов и всего самого наилучшего! pic.twitter.com/fcnBmJyfdr— Сборная России (@TeamRussia) November 27, 2017
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