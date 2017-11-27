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Сборная России поздравила с 35-летием Александра Кержакова

Сборная России в твиттере поздравила с 35-летием бывшего нападающего национальной команды Александра Кержакова.

"Поздравляем лучшего бомбардира сборной России Александра Кержакова с 35-летием! Счастья, здоровья, творческих успехов и всего самого наилучшего!" - говорится в поздравлении.

Теги: Сборная России Кержаков
Сегодня, 16:27
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№2 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 17:03) #
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Болеет за:
«Зенит»
Саня, с Днем! Надеюсь, родная команда убедительно поздравит)))


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ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб, все они в народной команде, а я сам не расист!!!
Регистрация: 31.05.2016
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:52) #
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На фотке показывает какую рыбину поймал, гы. Лучший бомбардир , конечно. Поздравления с Днюхой ! Сегодня как раз твой "любимый" клуб с Зенитом играет , хорошо бы победить для традиции.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
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