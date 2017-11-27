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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Владимир Абрамов: нет смысла продавать Смолова перед чемпионатом мира
Футбольный агент Владимир Абрамов выразил мнение, что форвард "Краснодара" Федор Смолов не должен покидать клуб до чемпионата мира-2018.
"Я согласен с тем, что Смолов неплохо выступил в редкой для нашей сборной приличной игре. Он забил два гола испанцам. Федор — единственный, кто сейчас мог бы серьезно рассматриваться для продажи. Но я не представляю, как этот футболист может уйти из команды, в которой он является бриллиантом. Ну, уйдет он из команды, и что из себя будет представлять "Краснодар"? Кто будет ходить на стадион. Ведь этот футболист вселяет в команду веру, что команда в состоянии занять место выше третьего. Этот разговор он ни о чем. Я бы понял, если бы по этому поводу выступил его агент, Герман Ткаченко. И сказал: вы знаете, мне поступило такое предложение, от которого я не могу отказаться. И я веду разговор с президентом, но он к президенту даже по этому поводу не может подойти. Президент на него посмотрит убийственным взглядом, и будет все ясно. Перед чемпионатом мира такая сделка вряд ли состоится. Кто же будет продавать футболиста, который поедет в составе своей сборной на чемпионат мира.
Если этот футболист на чемпионате мира заявит о себе в матчах более серьезного плана. Особенно если команда выйдет из группы и сыграет с серьезным соперником, то цена на этого игрока будет как минимум в два раза больше. Было бы глупо продавать этого футболиста, что называется, за бесценок. Вот вы назвали сейчас клуб итальянский. Ну, это средний итальянский клуб, который может заплатить среднюю цену. Максимум до пятнадцати-двадцати миллионов. Просто хотелось бы, чтоб у нас появился футболист, который стоил бы столько, сколько стоят звезды европейского класса. Тогда об этом бы стоило говорить. А так… Ну уедет, будет там играть. Во-первых, здесь стадион в два раза лучше, чем любой итальянский стадион. Во-вторых, зарплата его… ну, итальянцы столько не платят своим звездам средней величины, сколько он получает у себя в клубе. В-третьих, футболист не говорит, ни на итальянском, ни на английском, ни на французском. Книг не читает, историю древнего Рима он не изучает. Что ему там делать? Девушку себе искать в Италии, в России они симпатичнее", — цитирует Абрамова "Спорт День за Днем".
"Я согласен с тем, что Смолов неплохо выступил в редкой для нашей сборной приличной игре. Он забил два гола испанцам. Федор — единственный, кто сейчас мог бы серьезно рассматриваться для продажи. Но я не представляю, как этот футболист может уйти из команды, в которой он является бриллиантом. Ну, уйдет он из команды, и что из себя будет представлять "Краснодар"? Кто будет ходить на стадион. Ведь этот футболист вселяет в команду веру, что команда в состоянии занять место выше третьего. Этот разговор он ни о чем. Я бы понял, если бы по этому поводу выступил его агент, Герман Ткаченко. И сказал: вы знаете, мне поступило такое предложение, от которого я не могу отказаться. И я веду разговор с президентом, но он к президенту даже по этому поводу не может подойти. Президент на него посмотрит убийственным взглядом, и будет все ясно. Перед чемпионатом мира такая сделка вряд ли состоится. Кто же будет продавать футболиста, который поедет в составе своей сборной на чемпионат мира.
Если этот футболист на чемпионате мира заявит о себе в матчах более серьезного плана. Особенно если команда выйдет из группы и сыграет с серьезным соперником, то цена на этого игрока будет как минимум в два раза больше. Было бы глупо продавать этого футболиста, что называется, за бесценок. Вот вы назвали сейчас клуб итальянский. Ну, это средний итальянский клуб, который может заплатить среднюю цену. Максимум до пятнадцати-двадцати миллионов. Просто хотелось бы, чтоб у нас появился футболист, который стоил бы столько, сколько стоят звезды европейского класса. Тогда об этом бы стоило говорить. А так… Ну уедет, будет там играть. Во-первых, здесь стадион в два раза лучше, чем любой итальянский стадион. Во-вторых, зарплата его… ну, итальянцы столько не платят своим звездам средней величины, сколько он получает у себя в клубе. В-третьих, футболист не говорит, ни на итальянском, ни на английском, ни на французском. Книг не читает, историю древнего Рима он не изучает. Что ему там делать? Девушку себе искать в Италии, в России они симпатичнее", — цитирует Абрамова "Спорт День за Днем".
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