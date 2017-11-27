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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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13:36
Андрей Червиченко: в матче "Спартак" - "Зенит" Мешков будет пытаться стащить матч к ничьей (8)
Андрей Червиченко: в матче "Спартак" - "Зенит" Мешков будет пытаться стащить матч к ничьей (8)
Валерий Кечинов: поставил бы на победу "Спартака"
Бывший футболист "Спартака" Валерий Кечинов заявил, что красно-белые имеют небольшое преимущество над "Зенитом" в преддверии матча 18-го тура чемпионата России.
"Всегда матчи между этими командами получаются интересными, непредсказуемыми. Даже исход матча первого круга никто не мог предположить, поэтому делать прогнозы на такой матч дело неблагодарное. При этом у "Спартака" есть небольшое преимущество, на мой взгляд. Да, команда упустила победу против "Марибора" (1:1), но сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Плюс команда сейчас играет неплохо, матч с "Краснодаром" (4:1) был вообще великолепный. Но я не могу сказать, что это "Спартак" образца прошлого сезона. Но в любом случае команда сейчас выглядит гораздо сильнее, чем в первом круге. И если делать прогноз, то я поставил бы на "Спартак" – 1:0 или 2:1", - цитирует Кечинова "Р-Спорт".
"Всегда матчи между этими командами получаются интересными, непредсказуемыми. Даже исход матча первого круга никто не мог предположить, поэтому делать прогнозы на такой матч дело неблагодарное. При этом у "Спартака" есть небольшое преимущество, на мой взгляд. Да, команда упустила победу против "Марибора" (1:1), но сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Плюс команда сейчас играет неплохо, матч с "Краснодаром" (4:1) был вообще великолепный. Но я не могу сказать, что это "Спартак" образца прошлого сезона. Но в любом случае команда сейчас выглядит гораздо сильнее, чем в первом круге. И если делать прогноз, то я поставил бы на "Спартак" – 1:0 или 2:1", - цитирует Кечинова "Р-Спорт".
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