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Болельщики "Спартака" встретили Дзюбу свистом и нецензурными оскорблениями

Игроки "Зенита" прибыли на стадион "Открытие Арена" в Москве, где сыграют со "Спартаком" в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги.

Когда из автобуса сине-бело-голубых выходил бывший форвард московской команды Артём Дзюба, болельщики красно-белых встретили его свистом и нецензурными оскорблениями.

Напомним, Дзюба является воспитанником "Спартака" и был игроком команды до 2015 года, после чего перебрался в "Зенит".

"Чемпионат.сом"
Теги: Дзюба Спартак Зенит
Сегодня, 19:11
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(2)
№3 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 19:22) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Свиньи они и в африке свиньи
Регистрация: 3.02.2011
№2 Написал: pensioner Пермский край (Сегодня, 19:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Дааа.
Надо было цветами закидать, как Хрущева, если кто знает.
Регистрация: 17.01.2011
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:15) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Никогда и никого спартаковцы не встречали так, как Зюбу. За всю историю Спартака более мерзкого персонажа не было. А причина в гнилом языке этой голубой мрази.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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