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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андрей Червиченко: в матче "Спартак" - "Зенит" Мешков будет пытаться стащить матч к ничьей (8)
Андрей Червиченко: в матче "Спартак" - "Зенит" Мешков будет пытаться стащить матч к ничьей (8)
Болельщики "Спартака" встретили Дзюбу свистом и нецензурными оскорблениями
Игроки "Зенита" прибыли на стадион "Открытие Арена" в Москве, где сыграют со "Спартаком" в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги.
Когда из автобуса сине-бело-голубых выходил бывший форвард московской команды Артём Дзюба, болельщики красно-белых встретили его свистом и нецензурными оскорблениями.
Напомним, Дзюба является воспитанником "Спартака" и был игроком команды до 2015 года, после чего перебрался в "Зенит".
"Чемпионат.сом"
Когда из автобуса сине-бело-голубых выходил бывший форвард московской команды Артём Дзюба, болельщики красно-белых встретили его свистом и нецензурными оскорблениями.
Напомним, Дзюба является воспитанником "Спартака" и был игроком команды до 2015 года, после чего перебрался в "Зенит".
"Чемпионат.сом"
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