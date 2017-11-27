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Александр Селихов: почти догнали "Зенит". Мы снова в игре!

Вратарь ''Спартака'' Александр Селихов поделился впечатлениями от победы команды над санкт-петербургским "Зенитом".

- "Ливерпуль", "Севилья", "Зенит" - какой матч больше эмоций отнял?

- Все подобные матчи невероятно крутые. Атмосфера дерби, огромное значение.

- Когда "Зенит" забил, не было опасений, что "Спартак" опять на грани, как было не раз в этом сезоне?

- Не думал насчет этого. Мы хорошо оборонялись, мало что дали создать ''Зениту'', а свои моменты решили - это хорошо! Да, были возможности забить и у соперника, но страха вообще не испытывал. Мы практически догнали "Зенит", вся борьба впереди. Мы снова в игре!

Rusfootball.info
Сегодня, 23:04
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(5)
№3 Написал: AVG Россия (Сегодня, 23:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: holod
.то затоптал бы спартак в их логове

А Локомотив почему не затоптал ? Может у них топталка не того калибра ?
Регистрация: 18.11.2016
№2 Написал: holod хамина (Сегодня, 23:20) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
зенит не в состоянии был создать что то серьезное....непонятное состояние команды...в котором она пребывает около двух месяцев....был бы зенит в форме .то затоптал бы спартак в их логове несмотря даже на сопротивление....а так что есть .то есть....спартак уже сзади ...намазывает свой шишак..то ли вазелином то ли мазутом...так что манчини нужно что то предпринимать..встряхнуть команду..и браться за дело...отрыв испарился...как буд то и не было..
Регистрация: 16.05.2011
№1 Написал: кандид (Сегодня, 23:12) #
  • -2
  •  (4)
online

smile
Регистрация: 29.09.2016
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