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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Селихов: почти догнали "Зенит". Мы снова в игре!
Вратарь ''Спартака'' Александр Селихов поделился впечатлениями от победы команды над санкт-петербургским "Зенитом".
- "Ливерпуль", "Севилья", "Зенит" - какой матч больше эмоций отнял?
- Все подобные матчи невероятно крутые. Атмосфера дерби, огромное значение.
- Когда "Зенит" забил, не было опасений, что "Спартак" опять на грани, как было не раз в этом сезоне?
- Не думал насчет этого. Мы хорошо оборонялись, мало что дали создать ''Зениту'', а свои моменты решили - это хорошо! Да, были возможности забить и у соперника, но страха вообще не испытывал. Мы практически догнали "Зенит", вся борьба впереди. Мы снова в игре!
Rusfootball.info
- "Ливерпуль", "Севилья", "Зенит" - какой матч больше эмоций отнял?
- Все подобные матчи невероятно крутые. Атмосфера дерби, огромное значение.
- Когда "Зенит" забил, не было опасений, что "Спартак" опять на грани, как было не раз в этом сезоне?
- Не думал насчет этого. Мы хорошо оборонялись, мало что дали создать ''Зениту'', а свои моменты решили - это хорошо! Да, были возможности забить и у соперника, но страха вообще не испытывал. Мы практически догнали "Зенит", вся борьба впереди. Мы снова в игре!
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