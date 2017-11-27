Александр Селихов: почти догнали "Зенит". Мы снова в игре!

Вратарь ''Спартака'' Александр Селихов поделился впечатлениями от победы команды над санкт-петербургским "Зенитом".- Все подобные матчи невероятно крутые. Атмосфера дерби, огромное значение.- Не думал насчет этого. Мы хорошо оборонялись, мало что дали создать ''Зениту'', а свои моменты решили - это хорошо! Да, были возможности забить и у соперника, но страха вообще не испытывал. Мы практически догнали "Зенит", вся борьба впереди. Мы снова в игре!