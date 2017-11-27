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Массимо Каррера: поддержка фанатов должна быть именно такой, как на матче с "Зенитом"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал победу над "Зенитом" в матче 18-го тура РФПЛ.

"О судействе никогда не говорю, они выполняют свою работу, как и мы, и игроки, на поле.

Поддержка фанатов должна быть именно такой. Рад за наших болельщиков, которые подбадривают до последней минуты. Мы занимаем неплохие позиции в таблице и будем бороться до конца.

Безусловно, мы сделали выводы после "Марибора". Это научило нас, что матч заканчивается только с финальным свистком. Именно поэтому надо бороться до самого конца", — цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
Сегодня, 23:26
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№1 Написал: XERX - (Сегодня, 23:32) #
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Болеет за:
«Спартак»
согласен,но я не совсем понял (точнее совсем не понял),что это было за воротами Селихова ,когда воротчик ничего не видел???
прежде чем что то сделать нужно голову включать!!!не так ли???
Регистрация: 23.05.2009
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