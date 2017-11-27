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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Массимо Каррера: поддержка фанатов должна быть именно такой, как на матче с "Зенитом"
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал победу над "Зенитом" в матче 18-го тура РФПЛ.
"О судействе никогда не говорю, они выполняют свою работу, как и мы, и игроки, на поле.
Поддержка фанатов должна быть именно такой. Рад за наших болельщиков, которые подбадривают до последней минуты. Мы занимаем неплохие позиции в таблице и будем бороться до конца.
Безусловно, мы сделали выводы после "Марибора". Это научило нас, что матч заканчивается только с финальным свистком. Именно поэтому надо бороться до самого конца", — цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
"О судействе никогда не говорю, они выполняют свою работу, как и мы, и игроки, на поле.
Поддержка фанатов должна быть именно такой. Рад за наших болельщиков, которые подбадривают до последней минуты. Мы занимаем неплохие позиции в таблице и будем бороться до конца.
Безусловно, мы сделали выводы после "Марибора". Это научило нас, что матч заканчивается только с финальным свистком. Именно поэтому надо бороться до самого конца", — цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
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