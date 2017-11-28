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Денис Глушаков: мои эмоции связаны с тем, что на поле есть симулянты и провокаторы

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал победу красно-белых над "Зенитом" (3:1) в матче 18-го тура РФПЛ.

"Дерби двух столиц всегда интересно зрителям и футболистам. Игроков на такие встречи не надо настраивать. Конечно, нам надо было отыграться за обидное поражение в Питере. Никто об этом не говорил, но на душе кошки скребли. Надо было обыгрывать их.

Лучшая ли это игра в сезоне по содержанию? Были хорошие игры и с "Локомотивом", когда мы контролировали матч до удаления, да и в Петербурге до первого гола хорошо играли. Просто фартило тогда "Зениту" — всё залетело, даже с углового флажка обидный мяч пропустили.

Каррера и вообще никто ничего не говорил о принципиальности. Перед матчем мы тоже об этом не разговаривали. Всё понимаем. Серьёзные игры ожидают нас в Лиге чемпионов и чемпионате России. Тула — не подарок, потом "Ливерпуль". Дальше — ЦСКА, и это, наверное, самое знаковое событие в российском футболе. Конечно, на концовку хватит сил. Все взрослые люди. Сколько можно разбазаривать очки? И так всем дали фору в начале чемпионата.

Мои эмоции связаны с тем, что есть футболисты, которые очень сильно провоцируют и симулируют на футбольном поле. Кто сегодня провоцировал? Соперники. Понимаю, это футбол", — сказал Глушаков в эфире программы "8-16".

"Чемпионат.сом"
Теги: Глушаков Спартак Зенит
Сегодня, 00:06
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№1 Написал: Хидя (Сегодня, 00:29) #
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паредес клоун актер это за гранью...толкнули в грудь хватается за еб..о и падает картинно..ЧМО
Регистрация: 13.03.2017
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