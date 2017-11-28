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Леонид Федун: "Спартак" по-прежнему в золотой гонке

Владелец "Спартака" Леонид Федун поделился мыслями после домашнего матча 18-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (3:1).

"Очень важная победа. Мы по-прежнему в золотой гонке. Это хорошо. Впечатления от матча хорошие. Но, на мой взгляд… Ладно, о негативном не будем. Вся команда играла хорошо. Судейство? Ох… Скажем так, неважно. Судья не был лучшим на поле. Футболисты играли лучше", - цитирует Федуна "Спорт-Экспресс".
Теги: Федун Спартак
Сегодня, 01:01
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