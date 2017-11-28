Опрос:

Новости партнеров

Полиция Казани возбудила уголовное дело в отношении болельщика ЦСКА за вандализм

Уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм) возбуждено в отношении болельщика московского клуба ЦСКА, задержанного в Казани в день матча 18-го тура чемпионата России с "Рубином", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД) по Республике Татарстан.

По информации полиции, 16-летний болельщик в воскресенье разрисовал стены в одном из домов Казани.

Еще один болельщик ЦСКА был задержан за использование файера. 22-летний житель Ульяновска заплатит штраф в размере пяти тысяч рублей, также ему в течение двух лет запрещено посещать официальные спортивные мероприятия.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 04:03
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.