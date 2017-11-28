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Радимов – Глушакову: пари: кто окажется ниже по итогам чемпионата, тот оплачивает стол на 6 человек в ресторане

Координатор футбольных команд "Зенита" Владислав Радимов после поражения питерцев от "Спартака" (1:3) предложил полузащитнику красно-белых Денису Глушакову.

"Денис, с победой! Принимаются поздравления с днем рождения (тонко), чувство юмора – отличное, спасибо. Но чемпионат продолжается!

Пари по итогам чемпионата: кто ниже окажется, тот оплачивает стол на 6 человек в ресторане, который выберет победивший", – написал Радимов в инстаграме в комментариях под видео Дениса Глушакова.
Теги: Радимов Глушаков Зенит Спартак
Сегодня, 07:04
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№3 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 07:15) #
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online

Позитивненько !


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№2 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 07:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
не верь ему ,Денис!для них не существует понятие "Честная игра"..пускай со своими дзюбами спорит
Регистрация: 14.12.2011
№1 Написал: aulex Milano (Сегодня, 07:11) #
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online
Болеет за:
«Интер»
один в пи*ере приличный малый, и тот у голубой бомжаты на подхвате


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Регистрация: 10.09.2011
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