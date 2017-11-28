Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
07:04
Радимов – Глушакову: пари: кто окажется ниже по итогам чемпионата, тот оплачивает стол на 6 человек в ресторане (3)
Радимов – Глушакову: пари: кто окажется ниже по итогам чемпионата, тот оплачивает стол на 6 человек в ресторане (3)
00:42
Вячеслав Булавин: по игре превосходства не было ни у кого, равная игра, больше чуть-чуть повезло "Спартаку" (3)
Вячеслав Булавин: по игре превосходства не было ни у кого, равная игра, больше чуть-чуть повезло "Спартаку" (3)
00:28
Валерий Рейнгольд: "Спартак" вновь заставил говорить о том, что это сильнейшая команда в стране (14)
Валерий Рейнгольд: "Спартак" вновь заставил говорить о том, что это сильнейшая команда в стране (14)
00:09
Александр Мостовой: несмотря на свою текущую форму, "Зенит" будет продолжать борьбу за золото (7)
Александр Мостовой: несмотря на свою текущую форму, "Зенит" будет продолжать борьбу за золото (7)
Вчера, 23:47
Георгий Джикия - фанатам: вы просто топ! (7)
Георгий Джикия - фанатам: вы просто топ! (7)
Вчера, 23:45
Денис Глушаков: с днем рождения! Приезжайте еще (видео) (27)
Денис Глушаков: с днем рождения! Приезжайте еще (видео) (27)
Вчера, 23:26
Массимо Каррера: поддержка фанатов должна быть именно такой, как на матче с "Зенитом" (1)
Массимо Каррера: поддержка фанатов должна быть именно такой, как на матче с "Зенитом" (1)
Вчера, 23:09
Денис Глушаков: с победой нашу красно-белую семью (26)
Денис Глушаков: с победой нашу красно-белую семью (26)
Вчера, 23:04
Александр Селихов: почти догнали "Зенит". Мы снова в игре! (3)
Александр Селихов: почти догнали "Зенит". Мы снова в игре! (3)
Вчера, 23:00
Андрей Червиченко: последние 20 минут валяния игроков "Спартака" на газоне убрали все позитивные моменты от футбола (39)
Андрей Червиченко: последние 20 минут валяния игроков "Спартака" на газоне убрали все позитивные моменты от футбола (39)
Вчера, 22:26
Георгий Ярцев: у "Спартака" я бы отметил, прежде всего, великолепно сыгравшего Джикию (12)
Георгий Ярцев: у "Спартака" я бы отметил, прежде всего, великолепно сыгравшего Джикию (12)
Вчера, 22:21
Александр Жуков: ''Спартак'' забил в меньшинстве - это чудо (13)
Александр Жуков: ''Спартак'' забил в меньшинстве - это чудо (13)
Вчера, 22:10
Дмитрий Комбаров – 13-й футболист, сделавший 60 голевых передач в чемпионате России (4)
Дмитрий Комбаров – 13-й футболист, сделавший 60 голевых передач в чемпионате России (4)
Вчера, 21:48
Массимо Каррера: когда команды играют и борются за победу, эмоции превосходят остальное (22)
Массимо Каррера: когда команды играют и борются за победу, эмоции превосходят остальное (22)
Вчера, 21:39
Роберто Манчини: считаю, что результат несправедлив (153)
Роберто Манчини: считаю, что результат несправедлив (153)
Вчера, 21:37
Более 41 тысячи болельщиков посетили матч "Спартак" - "Зенит" (3)
Более 41 тысячи болельщиков посетили матч "Спартак" - "Зенит" (3)
Вчера, 21:35
Совсем неитальянский футбол (16)
Совсем неитальянский футбол (16)
Вчера, 21:28
"Спартак" вдесятером одержал победу над "Зенитом" (374)
"Спартак" вдесятером одержал победу над "Зенитом" (374)
Вчера, 21:04
Сергей Хусаинов: офсайд у Адриано был зафиксирован верно (1)
Сергей Хусаинов: офсайд у Адриано был зафиксирован верно (1)
Вчера, 19:29
Роберто Манчини: ничего необычного и неожиданного в нашей тактике на матч со "Спартаком" нет (1)
Роберто Манчини: ничего необычного и неожиданного в нашей тактике на матч со "Спартаком" нет (1)
Вчера, 19:19
Массимо Каррера: надеюсь, сегодня испортим Манчини праздник (4)
Массимо Каррера: надеюсь, сегодня испортим Манчини праздник (4)
Радимов – Глушакову: пари: кто окажется ниже по итогам чемпионата, тот оплачивает стол на 6 человек в ресторане
Координатор футбольных команд "Зенита" Владислав Радимов после поражения питерцев от "Спартака" (1:3) предложил полузащитнику красно-белых Денису Глушакову.
"Денис, с победой! Принимаются поздравления с днем рождения (тонко), чувство юмора – отличное, спасибо. Но чемпионат продолжается!
Пари по итогам чемпионата: кто ниже окажется, тот оплачивает стол на 6 человек в ресторане, который выберет победивший", – написал Радимов в инстаграме в комментариях под видео Дениса Глушакова.
"Денис, с победой! Принимаются поздравления с днем рождения (тонко), чувство юмора – отличное, спасибо. Но чемпионат продолжается!
Пари по итогам чемпионата: кто ниже окажется, тот оплачивает стол на 6 человек в ресторане, который выберет победивший", – написал Радимов в инстаграме в комментариях под видео Дениса Глушакова.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.