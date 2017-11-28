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Гильерме: нынешний отрыв от "Зенита" нельзя считать большим

Вратарь "Локомотива" Гильерме заявил, что нельзя считать большим шестиочковый отрыв от "Зенита" в турнирной таблице чемпионата России.

"Смотрел матч "Спартак" - "Зенит", честно говоря, хотел ничью, но результат неплохой - теперь есть отрыв от "Зенита". Не согласен [с Александром Кокориным], что отрыв в шесть очков критичный - еще 12 игр до конца чемпионата, у нас много сложных встреч. В чемпионате России есть команды, которые, как многие считают, должны вылететь в ФНЛ, но они все равно отбирают очки у тех, кто выше в турнирной таблице. Нужно быть внимательным и нельзя думать, что шесть очков - это большой отрыв.

У нас остались матчи со "Спартаком", "Зенитом" и "Краснодаром", так что рано говорить о чемпионстве", - цитирует Гильерме ТАСС.
Теги: Гильерме Локомотив Зенит
Сегодня, 16:15
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№1 Написал: MrRaf Россия (Сегодня, 16:25) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Гиле здоровья-Локо Золото!!!
Регистрация: 16.02.2016
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