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Владислав Радимов: естественно, поражение "Зенита" расстроило

Бывший капитан "Зенита" Владислав Радимов поделился впечатлениях от матча 18-го тура РФПЛ, где питерцы встречались со "Спартаком".

"Для болельщиков это был очень интересный, хороший матч. Скорости были потрясающие, сама интрига матча держала в напряжении до последних минут. Естественно, поражение "Зенита" расстроило.

Что касается победы москвичей, тут всё просто. Болельщики "Зенита" скажут, что она не заслужена, а фанаты "Спартака" наоборот", - цитирует Радимова НСН.
Сегодня, 16:22
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№1 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 16:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Наоборт ,Радик, порадовало!!!
Регистрация: 13.03.2012
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