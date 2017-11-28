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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Владислав Радимов: естественно, поражение "Зенита" расстроило
Бывший капитан "Зенита" Владислав Радимов поделился впечатлениях от матча 18-го тура РФПЛ, где питерцы встречались со "Спартаком".
"Для болельщиков это был очень интересный, хороший матч. Скорости были потрясающие, сама интрига матча держала в напряжении до последних минут. Естественно, поражение "Зенита" расстроило.
Что касается победы москвичей, тут всё просто. Болельщики "Зенита" скажут, что она не заслужена, а фанаты "Спартака" наоборот", - цитирует Радимова НСН.
"Для болельщиков это был очень интересный, хороший матч. Скорости были потрясающие, сама интрига матча держала в напряжении до последних минут. Естественно, поражение "Зенита" расстроило.
Что касается победы москвичей, тут всё просто. Болельщики "Зенита" скажут, что она не заслужена, а фанаты "Спартака" наоборот", - цитирует Радимова НСН.
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