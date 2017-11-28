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Алексей Маклаков: надеюсь, Дзюба неумышленно наступил на шарф "Спартака"

Известный актёр и болельщик "Спартака" Алексей Маклаков прокомментировал новость о том, что бывший нападающий красно-белых Артём Дзюба, который ныне выступает за "Зенит", наступил на шарф "Спартака" в проигранном матче 18-го тура РФПЛ (1:3).

"Если Артём сделал это специально, то пусть его совесть поговорит с ним. Это некрасиво. Но я думаю, что Дзюба неумышленно наступил. Надеюсь, что это так", - цитирует Маклакова "Чемпионат.сом".

Теги: Дзюба Зенит Спартак
Сегодня, 17:04
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(3)
№5 Написал: AVG Россия (Сегодня, 17:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вот есть ещё люди которые верят в хороших людей.
Регистрация: 18.11.2016
№4 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 17:31) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
смысл гоубой высер защищать?
Бумеранг ШЕЛЮХЕ вернулся


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"поперечно задовые всегда минусуют!"
Регистрация: 26.10.2016
№3 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 17:30) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: нетрал
но кто туда шарф бросил больше враг спартачей чем дзюба!

нет тот кто бросил шарф, снял видео и распространил в спам-пабликах - их херой сала
Регистрация: 20.07.2009
№2 Написал: Сабака-бабака (Сегодня, 17:19) #
  • -3
  •  (9)

Умышленно неумышленно - это решит суд....
Регистрация: 21.01.2016
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 17:18) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
конечно не специально .... но кто туда шарф бросил больше враг спартачей чем дзюба!
Регистрация: 26.04.2017
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