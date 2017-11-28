Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:13
Комментатор ESPN: "Ливерпуль" надеется, что "Спартак" не привезет такой футбол на "Энфилд" (14)
Комментатор ESPN: "Ливерпуль" надеется, что "Спартак" не привезет такой футбол на "Энфилд" (14)
13:44
Станислав Черчесов: после матча с Кореей всех отправил по домам, было все равно, пусть хоть пива выпьют (1)
Станислав Черчесов: после матча с Кореей всех отправил по домам, было все равно, пусть хоть пива выпьют (1)
08:03
Сергей Щербаков: у Манчини так много сильных игроков, что он не знает, как их лучше расположить (3)
Сергей Щербаков: у Манчини так много сильных игроков, что он не знает, как их лучше расположить (3)
Алексей Маклаков: надеюсь, Дзюба неумышленно наступил на шарф "Спартака"
Известный актёр и болельщик "Спартака" Алексей Маклаков прокомментировал новость о том, что бывший нападающий красно-белых Артём Дзюба, который ныне выступает за "Зенит", наступил на шарф "Спартака" в проигранном матче 18-го тура РФПЛ (1:3).
"Если Артём сделал это специально, то пусть его совесть поговорит с ним. Это некрасиво. Но я думаю, что Дзюба неумышленно наступил. Надеюсь, что это так", - цитирует Маклакова "Чемпионат.сом".
"Если Артём сделал это специально, то пусть его совесть поговорит с ним. Это некрасиво. Но я думаю, что Дзюба неумышленно наступил. Надеюсь, что это так", - цитирует Маклакова "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.