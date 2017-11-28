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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Вячеслав Малафеев: накопилось много вопросов, нужно их потихоньку разрешать
Заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев рассказал, какие задачи поставлены перед ним на новой должности.
"Накопилось много вопросов, нужно их потихоньку разрешать. Основные задачи будут поставлены позже, пока были озвучены только общие моменты. Официальное предложение поступило только сегодня, поэтому слишком мало времени было на обсуждение каких-то нюансов. В прессе было много информации [о возможном назначении], поэтому на подсознательном уровне думал, соглашусь ли на предложение или нет, когда оно поступит", - цитирует Малафеева ТАСС.
"Накопилось много вопросов, нужно их потихоньку разрешать. Основные задачи будут поставлены позже, пока были озвучены только общие моменты. Официальное предложение поступило только сегодня, поэтому слишком мало времени было на обсуждение каких-то нюансов. В прессе было много информации [о возможном назначении], поэтому на подсознательном уровне думал, соглашусь ли на предложение или нет, когда оно поступит", - цитирует Малафеева ТАСС.
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