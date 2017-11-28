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Вячеслав Малафеев: накопилось много вопросов, нужно их потихоньку разрешать

Заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев рассказал, какие задачи поставлены перед ним на новой должности.

"Накопилось много вопросов, нужно их потихоньку разрешать. Основные задачи будут поставлены позже, пока были озвучены только общие моменты. Официальное предложение поступило только сегодня, поэтому слишком мало времени было на обсуждение каких-то нюансов. В прессе было много информации [о возможном назначении], поэтому на подсознательном уровне думал, соглашусь ли на предложение или нет, когда оно поступит", - цитирует Малафеева ТАСС.
Теги: Малафеев Зенит
Сегодня, 21:38
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(1)
№2 Написал: nofrills Mih (Сегодня, 22:00) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо» М
самому то не смешно ?
Регистрация: 18.11.2017
№1 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 21:44) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Интересно это какие такие вопросы? То есть до этого там не работали
Регистрация: 17.05.2015
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