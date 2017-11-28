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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Комбаров: очень переживал за позвоночник, когда что-то хрустнуло в спине
Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров отметил, что после удара в ребро от полузащитника "Зенита" Эмилиано Ригони в матче 18-го тура чемпионата России (3:1) его будто парализовало.
- После удара Ригони было заметно, что вам очень больно. Но спектакля, который бы мог привести к санкциям против аргентинца, устраивать не стали. Почему?
- Не играю на публику. Я такой, какой есть.
- Что испытали, когда в вас врезался соперник?
- Шла подача с фланга, пошел бороться, чтобы попытаться выбить мяч. Начал выпрыгивать, чувствую, что сзади прилетает просто огромная масса… Повтор мельком видел - так понимаю, Ригони с разбегу влетел в меня коленом. Что-то хрустнуло в спине. Испугался, подумал: ладно, если только ушиб - уже хорошо. Перелом ребра - терпимо. А вот за позвоночник очень переживал, все мысли были только об этом. Сразу начал шевелить ногами - не отнялись, ничего, все нормально. Ну и дыхание сбилось, не мог дышать. Там ребята, когда подбежали, они тоже за это испугались.
- По ТВ-картинке заметно, что спартаковцы опасались, как бы у вас язык не запал.
- Да-да, не мог ни дышать, ни говорить. В нокауте не был и слышал, как стали кричать: "Язык, язык!". Находился в полном сознании, просто сделать ничего не мог - меня как будто парализовало! Ребята пытаются язык достать, на бок перевернуть, а мне больно. Потом чуть задышал, попросил ничего не делать. "У меня все нормально, только не трогайте сейчас, - говорю. - Чувствую, что-то может не в ту сторону куда-нибудь сместиться. Дайте чуть отлежаться".
- Что сказали врачи прямо на поле?
- Хотел встать, чтобы уйти за бровку на своих двоих. Но доктора запретили.
"Спорт-Экспресс"
- После удара Ригони было заметно, что вам очень больно. Но спектакля, который бы мог привести к санкциям против аргентинца, устраивать не стали. Почему?
- Не играю на публику. Я такой, какой есть.
- Что испытали, когда в вас врезался соперник?
- Шла подача с фланга, пошел бороться, чтобы попытаться выбить мяч. Начал выпрыгивать, чувствую, что сзади прилетает просто огромная масса… Повтор мельком видел - так понимаю, Ригони с разбегу влетел в меня коленом. Что-то хрустнуло в спине. Испугался, подумал: ладно, если только ушиб - уже хорошо. Перелом ребра - терпимо. А вот за позвоночник очень переживал, все мысли были только об этом. Сразу начал шевелить ногами - не отнялись, ничего, все нормально. Ну и дыхание сбилось, не мог дышать. Там ребята, когда подбежали, они тоже за это испугались.
- По ТВ-картинке заметно, что спартаковцы опасались, как бы у вас язык не запал.
- Да-да, не мог ни дышать, ни говорить. В нокауте не был и слышал, как стали кричать: "Язык, язык!". Находился в полном сознании, просто сделать ничего не мог - меня как будто парализовало! Ребята пытаются язык достать, на бок перевернуть, а мне больно. Потом чуть задышал, попросил ничего не делать. "У меня все нормально, только не трогайте сейчас, - говорю. - Чувствую, что-то может не в ту сторону куда-нибудь сместиться. Дайте чуть отлежаться".
- Что сказали врачи прямо на поле?
- Хотел встать, чтобы уйти за бровку на своих двоих. Но доктора запретили.
"Спорт-Экспресс"
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