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Дмитрий Комбаров: очень переживал за позвоночник, когда что-то хрустнуло в спине

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров отметил, что после удара в ребро от полузащитника "Зенита" Эмилиано Ригони в матче 18-го тура чемпионата России (3:1) его будто парализовало.

- После удара Ригони было заметно, что вам очень больно. Но спектакля, который бы мог привести к санкциям против аргентинца, устраивать не стали. Почему?

- Не играю на публику. Я такой, какой есть.

- Что испытали, когда в вас врезался соперник?

- Шла подача с фланга, пошел бороться, чтобы попытаться выбить мяч. Начал выпрыгивать, чувствую, что сзади прилетает просто огромная масса… Повтор мельком видел - так понимаю, Ригони с разбегу влетел в меня коленом. Что-то хрустнуло в спине. Испугался, подумал: ладно, если только ушиб - уже хорошо. Перелом ребра - терпимо. А вот за позвоночник очень переживал, все мысли были только об этом. Сразу начал шевелить ногами - не отнялись, ничего, все нормально. Ну и дыхание сбилось, не мог дышать. Там ребята, когда подбежали, они тоже за это испугались.

- По ТВ-картинке заметно, что спартаковцы опасались, как бы у вас язык не запал.

- Да-да, не мог ни дышать, ни говорить. В нокауте не был и слышал, как стали кричать: "Язык, язык!". Находился в полном сознании, просто сделать ничего не мог - меня как будто парализовало! Ребята пытаются язык достать, на бок перевернуть, а мне больно. Потом чуть задышал, попросил ничего не делать. "У меня все нормально, только не трогайте сейчас, - говорю. - Чувствую, что-то может не в ту сторону куда-нибудь сместиться. Дайте чуть отлежаться".

- Что сказали врачи прямо на поле?

- Хотел встать, чтобы уйти за бровку на своих двоих. Но доктора запретили.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Комбаров Д. Спартак Зенит
Вчера, 23:23
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4
(0)
№4 Написал: MAG554 UdSSR (Вчера, 23:34) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Как теперь будет Каррера из ситуации выходить. Позиция россиянина, а из основы кто там сыграет. Джикия пробовался, но он в центре необходим.
Регистрация: 21.12.2010
№3 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Вчера, 23:31) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Димон, здоровья тебе!


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№2 Написал: Карен Шолор (Вчера, 23:29) #
  • -4
  •  (4)
online

Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " Tonik ", буду благодарен. Сайт - wintennis.i n
Регистрация: 28.11.2017
№1 Написал: Русич Асгард (Вчера, 23:28) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Мужик!
Регистрация: 15.08.2013
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