Дмитрий Комбаров: очень переживал за позвоночник, когда что-то хрустнуло в спине

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров отметил, что после удара в ребро от полузащитника "Зенита" Эмилиано Ригони в матче 18-го тура чемпионата России (3:1) его будто парализовало.- Не играю на публику. Я такой, какой есть.- Шла подача с фланга, пошел бороться, чтобы попытаться выбить мяч. Начал выпрыгивать, чувствую, что сзади прилетает просто огромная масса… Повтор мельком видел - так понимаю, Ригони с разбегу влетел в меня коленом. Что-то хрустнуло в спине. Испугался, подумал: ладно, если только ушиб - уже хорошо. Перелом ребра - терпимо. А вот за позвоночник очень переживал, все мысли были только об этом. Сразу начал шевелить ногами - не отнялись, ничего, все нормально. Ну и дыхание сбилось, не мог дышать. Там ребята, когда подбежали, они тоже за это испугались.- Да-да, не мог ни дышать, ни говорить. В нокауте не был и слышал, как стали кричать: "Язык, язык!". Находился в полном сознании, просто сделать ничего не мог - меня как будто парализовало! Ребята пытаются язык достать, на бок перевернуть, а мне больно. Потом чуть задышал, попросил ничего не делать. "У меня все нормально, только не трогайте сейчас, - говорю. - Чувствую, что-то может не в ту сторону куда-нибудь сместиться. Дайте чуть отлежаться".- Хотел встать, чтобы уйти за бровку на своих двоих. Но доктора запретили.