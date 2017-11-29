Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Юрий Баскаков: арбитр принял верное решение, назначив пенальти в пользу "Локомотива"

Инспектор департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Юрий Баскаков в эфире программы "Свисток" разобрал некоторые спорные эпизоды матчей 18-го тура российской Премьер-Лиги "СКА-Хабаровск" — "Локомотив" (1:2), "Рубин" — ЦСКА (0:1) и "Ахмат" — "Уфа" (2:1).

"На 92-й минуте игрок "Локомотива" упал в штрафной соперника. На мой взгляд, это был фол по неосторожности. Решение арбитра назначить пенальти верное. Вопросы только по жёлтой карточке.

На 75-й минуте Кучаев получил первую жёлтую карточку за фол на Бауэре. На 81-й минуте игрок ЦСКА вновь нарушил правила на швейцарце, но избежал наказания. Второй момент был пожирнее, но судья не имел морального права удалять футболиста, поскольку в первом эпизоде он просто погорячился.

На 92-й минуте ЦСКА получил право на пенальти. Гранат нарушил правила на Кучаеве. Футболисту гостей попали коленом в бедро. Что касается жёлтой карточки защитнику, то, видимо, судья трактовал этот момент как грубую игру, но, считаю, следовало ограничиться 11-метровым ударом.

На 86-й минуте игрок "Уфы" был сбит в чужой штрафной, а не до неё. В такой ситуации судья должен назначать 11-метровый удар. Кроме того, это лишение очевидной возможности забить гол. Конечно, это красная карточка Плиеву", — поведал Баскаков.

"Чемпионат.сом"
Теги: Баскаков Локомотив СКА-Хабаровск
Сегодня, 00:08
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.