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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Борис Рапопорт: возвращение Малафеева в "Зенит" - положительный момент
Бывший главный тренер и спортивный директор "Зенита" Борис Рапопорт поделился своим мнением относительно назначения заместителем спортивного директора по общим вопросам Вячеслава Малафеева.
"Это положительный момент. Если ему дадут полномочия, то он смог бы направить клуб в правильном направлении, так как он сам прошел этот путь до первой команды. То что Слава может принести пользу ? сомнений нет. Он много лет был в клубе, у него есть определенные мысли и сможет внести что-то свое. Однако уровень полномочий Малафеева не понятен. Если бы руководители объяснили, я бы смог более четко ответить. Но в любом случае возвращать в клуб своих воспитанников ? правильно. "Зенит" нуждается в серьезном и оперативном ? время не терпит! ? руководстве всего футбольного хозяйства. В период моей работы спортивным директором в 2002-2004 годах Виталий Леонтьевич ориентировал меня именно на такую работу, чтобы я контролировал и решал все вопросы, связанные с подготовкой резерва. Это была важнейшая работа. А сейчас мы понимаем, что на протяжении 15 лет у нас не появилось ни одного топового питерского воспитанника. Появлялся Алексей Ионов, но долго не пробыл. Периодически появлялись футболисты, но быстро затухали, поскольку играли практически только в контрольных играх. Раньше у нас были Малафеев, Кержаков, Аршавин, Быстров, Денисов ? те, кто играл в сборной России и составлял костяк "Зенита", - цитирует Рапопорта "Спорт день за днем".
"Это положительный момент. Если ему дадут полномочия, то он смог бы направить клуб в правильном направлении, так как он сам прошел этот путь до первой команды. То что Слава может принести пользу ? сомнений нет. Он много лет был в клубе, у него есть определенные мысли и сможет внести что-то свое. Однако уровень полномочий Малафеева не понятен. Если бы руководители объяснили, я бы смог более четко ответить. Но в любом случае возвращать в клуб своих воспитанников ? правильно. "Зенит" нуждается в серьезном и оперативном ? время не терпит! ? руководстве всего футбольного хозяйства. В период моей работы спортивным директором в 2002-2004 годах Виталий Леонтьевич ориентировал меня именно на такую работу, чтобы я контролировал и решал все вопросы, связанные с подготовкой резерва. Это была важнейшая работа. А сейчас мы понимаем, что на протяжении 15 лет у нас не появилось ни одного топового питерского воспитанника. Появлялся Алексей Ионов, но долго не пробыл. Периодически появлялись футболисты, но быстро затухали, поскольку играли практически только в контрольных играх. Раньше у нас были Малафеев, Кержаков, Аршавин, Быстров, Денисов ? те, кто играл в сборной России и составлял костяк "Зенита", - цитирует Рапопорта "Спорт день за днем".
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